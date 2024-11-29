НАТО поймали на панике из-за «Орешника»

Первый запуск Россией новой ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире и вызвал панику в Северноатлантическом альянсе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Российское „испытание“ 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было», — написал Малинен в социальной сети Х. Он также опубликовал соответствующее видео, на котором Россия наносит удар по ракетному заводу «Южмаш».
Напомним, что 21 ноября Россия в ответ на эскалацию применила новейшую систему оружия «Орешник». По словам Президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с, и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать.
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