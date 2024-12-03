Экс-депутат Рады раскрыл, почему «Южмаш» стал целью для «Орешника»

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев поделился с российскими журналистами размышлениями о том, почему ВС РФ при помощи новой ракетной системы «Орешник» нанесли удар именно по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепре. По его словам, само предприятие находится под землей и там Украина пытается наладить производство собственной техники по запчастям, которые поставляет Великобритания.
«[Украина опасалась], что завалит выходы [завода]. Поэтому выходов было много на тот случай, если какой-то завалит, чтобы завод, подземный завод, продолжал работать. <...> В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют все это „Нептун“ или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — рассказал Царев журналистам телеканала «Царьград».
Он отметил, что раньше предприятие умудрялось производить множество малых ракет, а также по одной баллистической ракете в трое суток. Однако сейчас завод работает на малую мощность. Также наблюдается нехватка персонала на «Южмаше», уточнил экс-депутат Рады.
Кроме того он отметил, что удар со стороны РФ «Орешником» стал своего рода сигналом для стран Запада и лично Дональда Трампа, который вскоре станет президентом США на второй срок. Еще в 2019 году тот решил выйти из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности. Как подчеркивает Царев, если бы США тогда не вышли из договора, то удар «Орешником» не был бы возможен в принципе.
Россия 21 ноября ударила новейшей ракетной системой «Орешник» по Южмашу в Днепропетровске. Таким образом Москва ответила на эскалацию украинского конфликта странами Запада. До этого текущий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойным оружием.
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