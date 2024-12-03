Экс-депутат Рады раскрыл, почему «Южмаш» стал целью для «Орешника»

Экс-депутат Рады Царев: на атакованном РФ «Южмаше» ракеты собирали под землей
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Россия нанесла удар «Орешником» по украинскому «Южмашу», так как это производственное предприятие, заявил Олег Царев (архивное фото)
Россия нанесла удар «Орешником» по украинскому «Южмашу», так как это производственное предприятие, заявил Олег Царев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев поделился с российскими журналистами размышлениями о том, почему ВС РФ при помощи новой ракетной системы «Орешник» нанесли удар именно по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепре. По его словам, само предприятие находится под землей и там Украина пытается наладить производство собственной техники по запчастям, которые поставляет Великобритания.

«[Украина опасалась], что завалит выходы [завода]. Поэтому выходов было много на тот случай, если какой-то завалит, чтобы завод, подземный завод, продолжал работать. <...> В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют все это „Нептун“ или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — рассказал Царев журналистам телеканала «Царьград». 

Он отметил, что раньше предприятие умудрялось производить множество малых ракет, а также по одной баллистической ракете в трое суток. Однако сейчас завод работает на малую мощность. Также наблюдается нехватка персонала на «Южмаше», уточнил экс-депутат Рады.

Кроме того он отметил, что удар со стороны РФ «Орешником» стал своего рода сигналом для стран Запада и лично Дональда Трампа, который вскоре станет президентом США на второй срок. Еще в 2019 году тот решил выйти из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности. Как подчеркивает Царев, если бы США тогда не вышли из договора, то удар «Орешником» не был бы возможен в принципе. 

Россия 21 ноября ударила новейшей ракетной системой «Орешник» по Южмашу в Днепропетровске. Таким образом Москва ответила на эскалацию украинского конфликта странами Запада. До этого текущий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойным оружием. 

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Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев поделился с российскими журналистами размышлениями о том, почему ВС РФ при помощи новой ракетной системы «Орешник» нанесли удар именно по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепре. По его словам, само предприятие находится под землей и там Украина пытается наладить производство собственной техники по запчастям, которые поставляет Великобритания. «[Украина опасалась], что завалит выходы [завода]. Поэтому выходов было много на тот случай, если какой-то завалит, чтобы завод, подземный завод, продолжал работать. <...> В основном у них сохранилось производство корпусов ракет. Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют все это „Нептун“ или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — рассказал Царев журналистам телеканала «Царьград».  Он отметил, что раньше предприятие умудрялось производить множество малых ракет, а также по одной баллистической ракете в трое суток. Однако сейчас завод работает на малую мощность. Также наблюдается нехватка персонала на «Южмаше», уточнил экс-депутат Рады. Кроме того он отметил, что удар со стороны РФ «Орешником» стал своего рода сигналом для стран Запада и лично Дональда Трампа, который вскоре станет президентом США на второй срок. Еще в 2019 году тот решил выйти из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности. Как подчеркивает Царев, если бы США тогда не вышли из договора, то удар «Орешником» не был бы возможен в принципе.  Россия 21 ноября ударила новейшей ракетной системой «Орешник» по Южмашу в Днепропетровске. Таким образом Москва ответила на эскалацию украинского конфликта странами Запада. До этого текущий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойным оружием. 
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