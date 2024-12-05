«Неделя-две, все будет в порядке»: Силуанов описал ситуацию с падением рубля

Силуанов пообещал нормализацию рубля в течение нескольких недель

05 декабря 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов уверен, что ситуация с рублем нормализуется в течении «недели-другой» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что в ближайшие несколько недель ситуация с рублем нормализуется. Однако он не уточнил, какой именно курс рубля считает нормой. Новость по теме Власти РФ начали борьбу с обвалом рубля: что говорят эксперты «Сейчас вся эта ситуация [с рублем] стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — заявил Силуанов. Он напомнил, что рубль начал падать после того, как США ввели санкции против «Газпромбанка». Последний занимался расчетами по газовым поставкам. Именно поэтому эти санкции сказались на текущей экономической ситуации. Соответствующие санкции со стороны Вашингтона были введены 21 ноября. В этот же день доллар начал стремительно расти, достигая курса до 115 рублей. Сейчас он постепенно снижается. Накануне он составлял около 104 рублей, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что в ближайшие несколько недель ситуация с рублем нормализуется. Однако он не уточнил, какой именно курс рубля считает нормой. «Сейчас вся эта ситуация [с рублем] стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — заявил Силуанов. Он напомнил, что рубль начал падать после того, как США ввели санкции против «Газпромбанка». Последний занимался расчетами по газовым поставкам. Именно поэтому эти санкции сказались на текущей экономической ситуации. Соответствующие санкции со стороны Вашингтона были введены 21 ноября. В этот же день доллар начал стремительно расти, достигая курса до 115 рублей. Сейчас он постепенно снижается. Накануне он составлял около 104 рублей, передает MK.RU.