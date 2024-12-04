В настоящий момент курс рубля к доллару составляет 104,2361 рубля, а к евро — 110,2041 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. За сутки до этого доллар опустился до 106 рублей, а евро — до 112 рублей.
Из данных Банка России следует, что сейчас курс доллара составляет 104,24 рублей, опустившись почти на два рубля. Евро по отношению к рублю опустился до 110,20 рублей, снижение составило чуть ниже двух рублей.
Ранее Центробанк установил курс доллара ниже 107 рублей. После того как США ввели санкции против Газпромбанка, доллар резко возрос. Курс валюты доходил до 115 рублей.
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