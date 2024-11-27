Власти РФ начали борьбу с обвалом рубля: что говорят эксперты

В Кремле указали на незначительность подорожания доллара для россиян

28 ноября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Аналитики не видят каких-либо ограничений на обмен валюты, в том числе банками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Рубль стремительно падает Центральный банк России объявил о прекращении операций по приобретению иностранной валюты на внутреннем рынке в ответ на ослабление рубля до уровня 114 рублей за доллар на Forex и 15 рублей за юань на Московской бирже. По мнению аналитиков, данная мера не приведет к укреплению национальной валюты, однако ожидается, что она поможет уменьшить колебания курса. В Кремле заявили, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как зарплата начисляется в рублях. Какие меры предпринимают власти на фоне обвала рубля и могут ли быть ограничения на обмен валюты — в материале URA.RU. ЦБ начал принимать меры по укреплению рубля Новость по теме Доллар катастрофически растет из-за санкций против «Газпромбанка»: почему падает рубль, прогнозы. Инфографика За несколько дней российский рубль прошел через значимые психологические рубежи, достигнув уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, после чего опустился до минимальных значений текущего года. По состоянию на 28 ноября, официальные курсы составили: доллар США — 108,01 рубля, евро — 113,09 рубля, китайский юань — 14,8 рубля. Однако в течение 27 ноября наблюдалось более сильное снижение рубля, когда он превысил отметку в 114 рублей за доллар на международном валютном рынке Forex (поскольку в России не проводятся организованные торги долларом) и 15 рублей за юань на Московской бирже. Ухудшение ситуации произошло после введения нового пакета американских санкций в ноябре, затрагивающих множество российских банков, включая Газпромбанк, который осуществлял расчеты за поставки газа с государствами, введшими против России санкции. В связи с ослаблением национальной валюты, Банк России 27 ноября вечером объявил о прекращении покупок иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года в рамках отражения операций Министерства финансов по бюджетному правилу. В то же время, Центральный банк продолжит реализацию юаней на сумму 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Эксперты назвали факторы, влияющие на ослабление курса рубля На рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка Фото: Александр Мамаев © URA.RU На рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка, сообщил URA.RU профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Это (увеличение курса доллара — прим. ред. URA.RU) связано, в первую очередь, с политическими факторами, в связи с введением санкций против Газпромбанка, который являлся единственным, скажем так, оператором по расчету за наш газ, экспортируемый. Это, естественно, затрудняет возможности для банков вести обменные операции… придется платить за транзакции, связанные с поставками импортных и экспортных товаров больше, поэтому спрос на валюту большой», — рассказал Сафонов.

Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике «Деловой России», директор консалтинговой компании «Контако» Игорь Лавровский считает, что санкции против Газпромбанка и ряда других крупных банков — это очередной виток эскалации экономической войны. «Газпромбанк — основной канал оплаты поставок российского газа на экспорт. Цель санкций очевидна — полностью или хотя бы частично придушить российский экспорт газа, устраняя с рынка главного конкурента американского СПГ. Соответственно, может снизиться поступление иностранной валюты в Россию и валютные курсы ожидаемо поползли вверх — ближе к пикам весны 2022 года», — предупреждает он. При этом аналитик отмечает, что валютный рынок и регуляторы с высокой вероятностью амортизируют очередной санкционный удар и рост курса остановится. По его словам, 2022 году это произошло «совсем быстро». Влияние валютных санкций снижает политика самих недружественных стран. «Они и так практически заблокировали внешнюю торговлю. Так, товарооборот с ЕС за год упал еще на треть и составляет сейчас примерно четверть от нашей торговли с Китаем. Конечно, этот западный „новогодний подарок“ подпортит праздник нашим выездным туристам. Остается только пожелать им поближе познакомиться с российскими курортами. Там волатильность существенно ниже», — говорит специалист.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объяснил, как ситуация повлияет на курс рубля. По его словам, поступления валюты в Россию не уменьшились, «все пока продолжают платить через Газпромбанк». Поэтому сегодняшнее изменение курса, когда рубль сильно просел по отношению к доллару, это скорее некая паника на бирже и это именно такой психологический фактор. «Некие ожидания, что если Газпромбанк будет полностью блокирован, если мы не будем продавать газ, вот тогда, значит, в Россию будет приходить меньше долларов. А значит, они будут более дефицитными и вырастут с ними. Нет, опять же, потому что эти санкции, например, запрещающие работать с Газпромбанком, начнут действовать, то есть нужно завершить все операции с Газпромбанком в соответствии с американскими санкциями до 20 декабря», — сказал Юшков.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что факторы, которые влияют на ослабление рубля — это дефицит бюджета, который в этом году оказался выше запланированного. При этом, по его словам, это было сознательное решение увеличить дефицит бюджета или тоже профинансировать и военный расход. «Вопрос связан с решением изнедающих спецопераций. Ну и, конечно, введение санкций против 50 банков, которые обеспечивали международные расчеты. Оно сказалось, поскольку сами расчеты между поступлением валюты из-за того, что в эти банки же поступали, теперь не могут поступать», — заявил эксперт. Как власти борются с обвалом рубля: мнение экспертов У ЦБ есть возможность устанавливать надбавки для кредитных организаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, считает, что правительство и ЦБ во многом примут «ожидательную позицию», чтобы не сжечь все резервы.

Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике «Деловой России», директор консалтинговой компании «Контако» Игорь Лавровский напомнил, что раньше ЦБ при росте доллара стремился продать валютную выручку, однако, по его словам, сейчас нет сигналов об этом. По его мнению, регулятор может сделать это из-за санкций, но это снизит издержки внутри страны и повысит «привлекательность российского экспорта». «Японцы уже почти 100 лет живут с низким курсом и ничего», — приводит пример эксперт.

Председатель Центрального банка Российской Федерации (1995—1998) Сергей Дубинин допустил, что ЦБ может вновь увеличить ключевую ставку, чтобы попытаться замедлить темп инфляции, но это не сработает. «Поэтому, по большому счету, у него (Центробанка — прим. URA.RU) очень ограниченный арсенал мер, и речь сейчас идет о долгосрочном тренде. <…> Это неизбежность при такой высокой инфляции <…> В этом нет одномоментного кризиса, и на рынке ничего не изменится в результате. Вот в этом я глубоко убежден. Поэтому я не вижу здесь вот такого принципиально нового чего-то происходящего».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметил, что ситуация под контролем и есть решение, которое позволит работать в пользу рубля. «Мы приняли закон, который позволяет применять Центральную банку, так называемые макропротенциальные меры регулирования. Это возможность устанавливать надбавки для кредитных организаций, которые выдают кредит. Кредит — это тоже инфляционный фактор. Чем больше кредит ты отдаешь, тем больше давление на инфляцию. Деньги, направляемые в экономику через кредит, имеют мультипликативный эффект. Каждый рубль, направленный в виде кредита в экономику, увеличивается примерно в 10 раз. Это влияет на инфляционный процесс», — объяснил аналитик. Прогнозы по курсу доллара Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Центрального банка Российской Федерации (1995—1998) Сергей Дубинин, считает, что решение ЦБ значимо не укрепит рубль, но снизит волатильность курса. По его словам, эти меры успокоят рынок и дадут возможность закрепиться на каких-то уровнях.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что сейчас происходит колебание доллара на бирже. Также он спрогнозировал определенную коррекцию, которая позволит снизить курс иностранной валюты.

Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике «Деловой России», директор консалтинговой компании «Контако» Игорь Лавровский напомнил, что в 2022 году курс доллара поднимался до 120 рублей. При этом он отметил, что тогда за два месяца он вошел в более умеренные рамки. Поэтому не исключено, что сейчас будет аналогичная ситуация. По его прогнозу, в декабре возрастет спрос на инвалюту со стороны выездных туристов. Вернется ли курс к прежним значениям График повышения курса доллара за период с 19 по 27 ноября Инфографика URA.RU Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков спрогнозировал снижение курса доллара и определенную стабилизацию на рынке валюты. «Будет ли это 115 долларов, 110 или 105, сказать сложно», — заявил специалист. Он призвал следить в ближайшее время за коррекцией. На вопрос, будет ли правительство всеми силами пытаться вернуть доллар к значению 100 рублей за доллар, он ответил неопределенно, так как, по его мнению, более слабый рубль выгоднее из-за экспорта, например, нефти или угля. «Слабый рубль с точки зрения получения доходов в рублевых от экспорта, он выгоден правительству. Поэтому небольшая девальвация рубля, ползучая девальвация рубля, вполне возможна. Правительство ее допустит для того, чтобы таким образом нивелировать дефицит бюджета, который был запланирован и сейчас довольно подрос от первоначальных планов», — заявил Юшков в беседе с URA.RU. По его словам, кабмин может допустить ослабление рубля, но ненамного. В 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 рубля за доллар. В дальнейшем рубль продолжит ослабление, как ожидается, в 2026 и 2027 годах его курс превысит 100 рулей за доллар. ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Что это значит ЦБ разрешил экспортерам не возвращать большую половину валютной выручки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, экономист Игорь Лавровский объяснил решение ЦБ не покупать валюту в рамках бюджетного правила на внутреннем российском рынке «снижением давления в сторону роста курса». По его словам, это значит каких-либо ограничений на обмен валюты (в том числе банками). «К рознице это не относится. Только с сделкам самого ЦБ», — отметил экономист.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ЦБ разрешил экспортерам российской продукции не возвращать в страну большую половину валютной выручки, поскольку эта выручка тратилась на покупку товаров продаваемых в страну. Таким образом, по его словам, регулятор уменьшил количество долларов и другой валюты, продаваемой в стране. «Естественно, это сейчас работает на ослабление рубля. Надо посмотреть внимательно на эту позицию и взвесить, так как стоит выбор между рублем и валютой, полученной от экспорта», — заключил специалист по финансовому рынку.

Председатель Центрального банка Российской Федерации (1995—1998) Сергей Дубинин объяснил, как работает решение ЦБ не покупать валюту на внутреннем рынке. По его словам, отказ от покупки является определенным поддерживающим фактором. Но основная валюта, которая к нам приходит и которая может быть куплена, «это — китайский юань, а не доллар». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России объявил о прекращении операций по приобретению иностранной валюты на внутреннем рынке в ответ на ослабление рубля до уровня 114 рублей за доллар на Forex и 15 рублей за юань на Московской бирже. По мнению аналитиков, данная мера не приведет к укреплению национальной валюты, однако ожидается, что она поможет уменьшить колебания курса. В Кремле заявили, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как зарплата начисляется в рублях. Какие меры предпринимают власти на фоне обвала рубля и могут ли быть ограничения на обмен валюты — в материале URA.RU. За несколько дней российский рубль прошел через значимые психологические рубежи, достигнув уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, после чего опустился до минимальных значений текущего года. По состоянию на 28 ноября, официальные курсы составили: доллар США — 108,01 рубля, евро — 113,09 рубля, китайский юань — 14,8 рубля. Однако в течение 27 ноября наблюдалось более сильное снижение рубля, когда он превысил отметку в 114 рублей за доллар на международном валютном рынке Forex (поскольку в России не проводятся организованные торги долларом) и 15 рублей за юань на Московской бирже. Ухудшение ситуации произошло после введения нового пакета американских санкций в ноябре, затрагивающих множество российских банков, включая Газпромбанк, который осуществлял расчеты за поставки газа с государствами, введшими против России санкции. В связи с ослаблением национальной валюты, Банк России 27 ноября вечером объявил о прекращении покупок иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года в рамках отражения операций Министерства финансов по бюджетному правилу. В то же время, Центральный банк продолжит реализацию юаней на сумму 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков спрогнозировал снижение курса доллара и определенную стабилизацию на рынке валюты. «Будет ли это 115 долларов, 110 или 105, сказать сложно», — заявил специалист. Он призвал следить в ближайшее время за коррекцией. На вопрос, будет ли правительство всеми силами пытаться вернуть доллар к значению 100 рублей за доллар, он ответил неопределенно, так как, по его мнению, более слабый рубль выгоднее из-за экспорта, например, нефти или угля. «Слабый рубль с точки зрения получения доходов в рублевых от экспорта, он выгоден правительству. Поэтому небольшая девальвация рубля, ползучая девальвация рубля, вполне возможна. Правительство ее допустит для того, чтобы таким образом нивелировать дефицит бюджета, который был запланирован и сейчас довольно подрос от первоначальных планов», — заявил Юшков в беседе с URA.RU. По его словам, кабмин может допустить ослабление рубля, но ненамного. В 2025 году средний курс доллара ожидается на уровне 96,5 рубля за доллар. В дальнейшем рубль продолжит ослабление, как ожидается, в 2026 и 2027 годах его курс превысит 100 рулей за доллар.