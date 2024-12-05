Есенин, английская кухня и настойки: в Челябинск заходят рестораторы из Тюмени

В Челябинске откроется бар в стиле Есенина

06 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Открытие «Другого бара» запланировано 13 декабря (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске 13 декабря откроется заведение сети «Другой бар», вдохновленное писателем Сергеем Есениным. Как сообщила директор по развитию компании Екатерина Змеева, новая точка продолжит литературную историю тюменского бара по концепции «Евгений Онегин», однако будет отличаться от существующего заведения. «Челябинск у нас заходит в литературную историю Сергея Есенина. В концептуальном плане находимся близко с Тюменью, однако здесь реализация более хулиганская: будет присутствовать культурная тема с легким налетом игривости. Мы передаем настрой антуражем, обстановкой и спокойным обслуживанием», — объяснила URA.RU Змеева. Как уточнила URA.RU представитель сети, заведение будет ориентировано на формат friendly emotion или дружелюбный эмоциональный сервис. Базовые меню и карта бара остаются неизменными во всех городах франшизы. В заведении представят 50 настоек бренда, еще десять дополнительных позиций будут существовать только в Челябинске. Минимальную стоимость планируют установить в 210 рублей. В карту бара также войдет 21 коктейль по цене от 350 рублей, крафтовое пиво и крепкий алкоголь. Меню состоит в основном из английской кухни. Минимально салат обойдется челябинцам в 300 рублей, максимальная стоимость фритюрных позиций — до 350 рублей. Стоимость основных блюд из мяса и рыбы начинается от 450 рублей. В меню также войдут брускетты, закуски и супы. «Другой бар» спланирован на три посадочных зоны, сообщила URA.RU Змеева. Одновременно там смогут принимать более 150 гостей. Около 20 посадочных мест находится непосредственно за баром, а в основной части зала разместили столы на 4 — 6 человек. Отдельно также действует гостевое пространство — зал закрытого типа, огороженный тонированным стеклом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 13 декабря откроется заведение сети «Другой бар», вдохновленное писателем Сергеем Есениным. Как сообщила директор по развитию компании Екатерина Змеева, новая точка продолжит литературную историю тюменского бара по концепции «Евгений Онегин», однако будет отличаться от существующего заведения. «Челябинск у нас заходит в литературную историю Сергея Есенина. В концептуальном плане находимся близко с Тюменью, однако здесь реализация более хулиганская: будет присутствовать культурная тема с легким налетом игривости. Мы передаем настрой антуражем, обстановкой и спокойным обслуживанием», — объяснила URA.RU Змеева. Как уточнила URA.RU представитель сети, заведение будет ориентировано на формат friendly emotion или дружелюбный эмоциональный сервис. Базовые меню и карта бара остаются неизменными во всех городах франшизы. В заведении представят 50 настоек бренда, еще десять дополнительных позиций будут существовать только в Челябинске. Минимальную стоимость планируют установить в 210 рублей. В карту бара также войдет 21 коктейль по цене от 350 рублей, крафтовое пиво и крепкий алкоголь. Меню состоит в основном из английской кухни. Минимально салат обойдется челябинцам в 300 рублей, максимальная стоимость фритюрных позиций — до 350 рублей. Стоимость основных блюд из мяса и рыбы начинается от 450 рублей. В меню также войдут брускетты, закуски и супы. «Другой бар» спланирован на три посадочных зоны, сообщила URA.RU Змеева. Одновременно там смогут принимать более 150 гостей. Около 20 посадочных мест находится непосредственно за баром, а в основной части зала разместили столы на 4 — 6 человек. Отдельно также действует гостевое пространство — зал закрытого типа, огороженный тонированным стеклом.