Российский президент Владимир Путин раскритиковал работу «Ростеха». У главы страны возникли вопросы к деятельности предприятия: сколько корпорация должна была построить заводов, сколько денег было реализовано.
«Я хочу понять, сколько заводов они [Ростех] должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? <…> Это все под контролем у вас, что там происходит?» — поинтересовался Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также иронично заметил, что ленточки на открытии новых предприятий разрезать все могут.
До этого Путин также негативно воспринял, что от россиян скрывается информация по льготным кредитам, которая может быть негативна воспринята населением. По его словам, он понимает, почему так делают, но не принимает этого.
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