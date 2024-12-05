Выставка достижений Свердловской области в Ельцин Центре сорвалась

Среди площадок, которые рассматривали под выставку достижений Свердловской области, был и Ельцин Центр. Однако выбор остановили на выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО», поделился с URA.RU осведомленный источник.
«Выбирали среди нескольких локаций. Выставка бы органично смотрелась в атриуме Ельцин Центра, идеологически это было бы интереснее. Но разместить ее по какой-то причине решили в холле „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник.
Как ранее сообщало URA.RU, смонтировать стенд хотят ко Дню Свердловской области в январе. Он повторяет концепцию, которую власти использовали на выставке «Россия» на ВДНХ, прозванной соревнованием российских регионов — презентация Урала от прошлого к будущему. Стенд региона тогда был стилизован под старинный завод Демидовых.
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