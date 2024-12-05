Выставка достижений Свердловской области в Ельцин Центре сорвалась

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Повседневная жизнь Ельцин Центра. Екатеринбург, ельцин центр
Изначально поставить выставочный стенд хотели в атриуме Ельцин Центра Фото:

Среди площадок, которые рассматривали под выставку достижений Свердловской области, был и Ельцин Центр. Однако выбор остановили на выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО», поделился с URA.RU осведомленный источник.

«Выбирали среди нескольких локаций. Выставка бы органично смотрелась в атриуме Ельцин Центра, идеологически это было бы интереснее. Но разместить ее по какой-то причине решили в холле „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, смонтировать стенд хотят ко Дню Свердловской области в январе. Он повторяет концепцию, которую власти использовали на выставке «Россия» на ВДНХ, прозванной соревнованием российских регионов — презентация Урала от прошлого к будущему. Стенд региона тогда был стилизован под старинный завод Демидовых.

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Среди площадок, которые рассматривали под выставку достижений Свердловской области, был и Ельцин Центр. Однако выбор остановили на выставочнике «Екатеринбург-ЭКСПО», поделился с URA.RU осведомленный источник. «Выбирали среди нескольких локаций. Выставка бы органично смотрелась в атриуме Ельцин Центра, идеологически это было бы интереснее. Но разместить ее по какой-то причине решили в холле „Екатеринбург-ЭКСПО“», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, смонтировать стенд хотят ко Дню Свердловской области в январе. Он повторяет концепцию, которую власти использовали на выставке «Россия» на ВДНХ, прозванной соревнованием российских регионов — презентация Урала от прошлого к будущему. Стенд региона тогда был стилизован под старинный завод Демидовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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