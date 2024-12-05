Свердловские власти задумали большую выставку о достижениях региона — как на ВДНХ

В «Екатеринбург-ЭКСПО» откроют выставку достижений Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Стенд Свердловской области на выставке ВДНХ был стилизован под старинный завод Демидовых Фото:

В главном выставочном центре Свердловской области — «Екатеринбург-ЭКСПО» — готовят к открытию стенд, рассказывающий о достижениях региона, схожий с тем, который представляли на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, открыть экспозицию хотят ко Дню Свердловской области в январе.

«Формат такой же, как у стенда на ВДНХ — презентация Урала от прошлого к будущему. Но экспонаты будут полностью другие, так как с московской выставки перевозить и восстанавливать было бы дороже — кроме экранов и фотозоны с видами области. Она использовалась и в Дни региона в Совете Федерации, и будет использоваться дальше», — рассказал собеседник. Стенд появится в холле «ЭКСПО-Центра».

Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года. На ней все российские регионы представили стенды, на которых показали, чем они могут гордиться. Свердловская область решила отойти от банальности и формальностей и стилизовала экспозицию под старинный завод Демидовых. Посетители могли заглянуть в жерло доменной печи и почувствовать запах раскаленного металла, пройтись по медному полу весом 300 кг, познакомиться со знаковыми достопримечательностями возле кинетического стола.

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В главном выставочном центре Свердловской области — «Екатеринбург-ЭКСПО» — готовят к открытию стенд, рассказывающий о достижениях региона, схожий с тем, который представляли на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, открыть экспозицию хотят ко Дню Свердловской области в январе. «Формат такой же, как у стенда на ВДНХ — презентация Урала от прошлого к будущему. Но экспонаты будут полностью другие, так как с московской выставки перевозить и восстанавливать было бы дороже — кроме экранов и фотозоны с видами области. Она использовалась и в Дни региона в Совете Федерации, и будет использоваться дальше», — рассказал собеседник. Стенд появится в холле «ЭКСПО-Центра». Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года. На ней все российские регионы представили стенды, на которых показали, чем они могут гордиться. Свердловская область решила отойти от банальности и формальностей и стилизовала экспозицию под старинный завод Демидовых. Посетители могли заглянуть в жерло доменной печи и почувствовать запах раскаленного металла, пройтись по медному полу весом 300 кг, познакомиться со знаковыми достопримечательностями возле кинетического стола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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