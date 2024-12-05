Свердловские власти задумали большую выставку о достижениях региона — как на ВДНХ

В «Екатеринбург-ЭКСПО» откроют выставку достижений Свердловской области

05 декабря 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Стенд Свердловской области на выставке ВДНХ был стилизован под старинный завод Демидовых Фото: Георгий Бергал © URA.RU В главном выставочном центре Свердловской области — «Екатеринбург-ЭКСПО» — готовят к открытию стенд, рассказывающий о достижениях региона, схожий с тем, который представляли на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, открыть экспозицию хотят ко Дню Свердловской области в январе. «Формат такой же, как у стенда на ВДНХ — презентация Урала от прошлого к будущему. Но экспонаты будут полностью другие, так как с московской выставки перевозить и восстанавливать было бы дороже — кроме экранов и фотозоны с видами области. Она использовалась и в Дни региона в Совете Федерации, и будет использоваться дальше», — рассказал собеседник. Стенд появится в холле «ЭКСПО-Центра». Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года. На ней все российские регионы представили стенды, на которых показали, чем они могут гордиться. Свердловская область решила отойти от банальности и формальностей и стилизовала экспозицию под старинный завод Демидовых. Посетители могли заглянуть в жерло доменной печи и почувствовать запах раскаленного металла, пройтись по медному полу весом 300 кг, познакомиться со знаковыми достопримечательностями возле кинетического стола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главном выставочном центре Свердловской области — «Екатеринбург-ЭКСПО» — готовят к открытию стенд, рассказывающий о достижениях региона, схожий с тем, который представляли на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, открыть экспозицию хотят ко Дню Свердловской области в январе. «Формат такой же, как у стенда на ВДНХ — презентация Урала от прошлого к будущему. Но экспонаты будут полностью другие, так как с московской выставки перевозить и восстанавливать было бы дороже — кроме экранов и фотозоны с видами области. Она использовалась и в Дни региона в Совете Федерации, и будет использоваться дальше», — рассказал собеседник. Стенд появится в холле «ЭКСПО-Центра». Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года. На ней все российские регионы представили стенды, на которых показали, чем они могут гордиться. Свердловская область решила отойти от банальности и формальностей и стилизовала экспозицию под старинный завод Демидовых. Посетители могли заглянуть в жерло доменной печи и почувствовать запах раскаленного металла, пройтись по медному полу весом 300 кг, познакомиться со знаковыми достопримечательностями возле кинетического стола.