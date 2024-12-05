Пьяная рецидивистка с ножом ворвалась в свердловскую школу. Фото

05 декабря 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Женщина выбросила нож перед тем, как сбежать из школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Белоярском (Свердловская область) 3 декабря 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в школу, где пробралась в кабинет директора и стала угрожать расправой. После этого дебоширка скрылась, однако вскоре ее поймали силовики, выяснив, что она неоднократно судима, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Сотрудники полиции установили, что около 13:00 в школу пришла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она прошла в кабинет директора, где достала нож и стала высказывать угрозы физической расправы. Поскандалив, дама с неадекватным поведением бросила колюще-режущий предмет на вахте и спешно ретировалась», — пояснил полковник Горелых. По его словам, сыщики угрозыска выяснили, что женщина была судима по статьям 158 (кража), 161 (грабеж), 157 (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) УК РФ. Последний раз ее судили за кражу и назначили 250 часов исправительных работ. В ходе допроса нарушительница дала признательные показания, пояснив, что якобы перепила. Пресс-секретарь регионального ГУ МВД отметил, что признание не спасет свердловчанку от ответственности — заведено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством). «До судебного разбирательства она будет на подписке о невыезде. Представители МВД выясняют точные причины дикого поступка, который безнаказанным не останется. Сотрудники ОВД готовят официальное представление в школу с целью усиления охраны объекта», — подчеркнул он. Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Белоярском (Свердловская область) 3 декабря 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в школу, где пробралась в кабинет директора и стала угрожать расправой. После этого дебоширка скрылась, однако вскоре ее поймали силовики, выяснив, что она неоднократно судима, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Сотрудники полиции установили, что около 13:00 в школу пришла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она прошла в кабинет директора, где достала нож и стала высказывать угрозы физической расправы. Поскандалив, дама с неадекватным поведением бросила колюще-режущий предмет на вахте и спешно ретировалась», — пояснил полковник Горелых. По его словам, сыщики угрозыска выяснили, что женщина была судима по статьям 158 (кража), 161 (грабеж), 157 (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) УК РФ. Последний раз ее судили за кражу и назначили 250 часов исправительных работ. В ходе допроса нарушительница дала признательные показания, пояснив, что якобы перепила. Пресс-секретарь регионального ГУ МВД отметил, что признание не спасет свердловчанку от ответственности — заведено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством). «До судебного разбирательства она будет на подписке о невыезде. Представители МВД выясняют точные причины дикого поступка, который безнаказанным не останется. Сотрудники ОВД готовят официальное представление в школу с целью усиления охраны объекта», — подчеркнул он.