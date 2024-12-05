Еще в одном пермском вузе диагностирован туберкулез

У студента Пермского политеха выявлен туберкулез
В Пермском Политехе у студента диагностирован туберкулез. Ранее у трех студентов ПГНИУ было обнаружено аналогичное заболевание.
«У одного из студентов обнаружен подтвержденный случай туберкулеза. Сообщение о диагнозе поступило в университет 3 декабря. Сразу после обнаружения заболевания он был изолирован из общежития и помещен в обсерватор», — сообщили в пресс-службу вуза.
Ранее в Пермском государственном национально-исследовательском университете туберкулез был обнаружен у троих студентов. Все они вернулись из Туркменистана.
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