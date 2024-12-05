Еще в одном пермском вузе диагностирован туберкулез

В Пермском Политехе у студента диагностирован туберкулез
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У студента Пермского политеха выявлен туберкулез
У студента Пермского политеха выявлен туберкулез Фото:

В Пермском Политехе у студента диагностирован туберкулез. Ранее у трех студентов ПГНИУ было обнаружено аналогичное заболевание.

«У одного из студентов обнаружен подтвержденный случай туберкулеза. Сообщение о диагнозе поступило в университет 3 декабря. Сразу после обнаружения заболевания он был изолирован из общежития и помещен в обсерватор», — сообщили в пресс-службу вуза.

Ранее в Пермском государственном национально-исследовательском университете туберкулез был обнаружен у троих студентов. Все они вернулись из Туркменистана.

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В Пермском Политехе у студента диагностирован туберкулез. Ранее у трех студентов ПГНИУ было обнаружено аналогичное заболевание. «У одного из студентов обнаружен подтвержденный случай туберкулеза. Сообщение о диагнозе поступило в университет 3 декабря. Сразу после обнаружения заболевания он был изолирован из общежития и помещен в обсерватор», — сообщили в пресс-службу вуза. Ранее в Пермском государственном национально-исследовательском университете туберкулез был обнаружен у троих студентов. Все они вернулись из Туркменистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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