Спецназ задержал свердловского мэра — после ареста его зама. Фото

Задержан глава Дегтярска Пильников
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За неделю до этого был арестован замглавы — после обысков в мэрии Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) задержан мэр Вадим Пильников, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Этому предшествовали обыски в городской администрации, а также арест его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина.

«Пильников был задержан вечером 5 декабря», — рассказал собеседник. На звонок корреспондента мэр не ответил — недоступен. Агентством направлен запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее.

Обыски в дегтярской администрации прошли 27 ноября, после этого был задержан Ильин. Ему предъявили обвинение по статье о превышении полномочий и отправили на два месяца в СИЗО. Свою вину он признал.

По версии следствия, чиновник подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник агентства также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Претензии к Вадиму Пильникову могли возникнуть по линии ЖКХ
Претензии к Вадиму Пильникову могли возникнуть по линии ЖКХ
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В Дегтярске (Свердловская область) задержан мэр Вадим Пильников, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Этому предшествовали обыски в городской администрации, а также арест его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. «Пильников был задержан вечером 5 декабря», — рассказал собеседник. На звонок корреспондента мэр не ответил — недоступен. Агентством направлен запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Обыски в дегтярской администрации прошли 27 ноября, после этого был задержан Ильин. Ему предъявили обвинение по статье о превышении полномочий и отправили на два месяца в СИЗО. Свою вину он признал. По версии следствия, чиновник подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник агентства также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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