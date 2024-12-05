Спецназ задержал свердловского мэра — после ареста его зама. Фото

Задержан глава Дегтярска Пильников

05 декабря 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

За неделю до этого был арестован замглавы — после обысков в мэрии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Дегтярске (Свердловская область) задержан мэр Вадим Пильников, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Этому предшествовали обыски в городской администрации, а также арест его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. «Пильников был задержан вечером 5 декабря», — рассказал собеседник. На звонок корреспондента мэр не ответил — недоступен. Агентством направлен запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Обыски в дегтярской администрации прошли 27 ноября, после этого был задержан Ильин. Ему предъявили обвинение по статье о превышении полномочий и отправили на два месяца в СИЗО. Свою вину он признал. По версии следствия, чиновник подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник агентства также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Претензии к Вадиму Пильникову могли возникнуть по линии ЖКХ Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) задержан мэр Вадим Пильников, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Этому предшествовали обыски в городской администрации, а также арест его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. «Пильников был задержан вечером 5 декабря», — рассказал собеседник. На звонок корреспондента мэр не ответил — недоступен. Агентством направлен запрос в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых от комментария пока воздержался в интересах следствия, но обещал вернуться к теме позднее. Обыски в дегтярской администрации прошли 27 ноября, после этого был задержан Ильин. Ему предъявили обвинение по статье о превышении полномочий и отправили на два месяца в СИЗО. Свою вину он признал. По версии следствия, чиновник подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически работы не были выполнены. Ущерб, который он причинил округу, оценили в 30 млн рублей. Ранее источник агентства также заявлял о том, что Ильин мог получить крупную взятку, однако обвинение ему предъявлено лишь по статье о превышении полномочий. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.