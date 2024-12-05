Бомбардир из России Александр Овечкин, выступающий за хоккейную команду «Вашингтон Кэпиталз», вернулся на лед после получения травмы. Видео с нападающим, участвующим в тренировке в полной амуниции, опубликовала пресс-служба НХЛ.
«Сегодня [великий] день для катания на коньках», — говорится в сообщении хоккейного клуба, которое репостнула НХЛ. Видео с россиянином, движущемся по льду, прикреплено к публикации в соцсети X.
Овечкин стал первым российским спортсменом, который забил 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей и набранным очкам лиги из числа соотечественников.
Ранее стало известно о травме, которую получил Овечкин во время игры против «Юты». Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. В сообщении клуба указывалось, что спортсмен пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги.
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