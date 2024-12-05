05 декабря 2024

Легендарный Овечкин вернулся на лед в полной амуниции после перелома ноги. Видео

Возвращение Овечкина на лед после перелома ноги попало на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Овечкин провел индивидуальную тренировку, видео с которой опубликовала НХЛ
Овечкин провел индивидуальную тренировку, видео с которой опубликовала НХЛ Фото:

Бомбардир из России Александр Овечкин, выступающий за хоккейную команду «Вашингтон Кэпиталз», вернулся на лед после получения травмы. Видео с нападающим, участвующим в тренировке в полной амуниции, опубликовала пресс-служба НХЛ.

«Сегодня [великий] день для катания на коньках», — говорится в сообщении хоккейного клуба, которое репостнула НХЛ. Видео с россиянином, движущемся по льду, прикреплено к публикации в соцсети X. 

Овечкин стал первым российским спортсменом, который забил 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей и набранным очкам лиги из числа соотечественников.

Ранее стало известно о травме, которую получил Овечкин во время игры против «Юты». Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. В сообщении клуба указывалось, что спортсмен пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги.

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Бомбардир из России Александр Овечкин, выступающий за хоккейную команду «Вашингтон Кэпиталз», вернулся на лед после получения травмы. Видео с нападающим, участвующим в тренировке в полной амуниции, опубликовала пресс-служба НХЛ. «Сегодня [великий] день для катания на коньках», — говорится в сообщении хоккейного клуба, которое репостнула НХЛ. Видео с россиянином, движущемся по льду, прикреплено к публикации в соцсети X.  Овечкин стал первым российским спортсменом, который забил 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей и набранным очкам лиги из числа соотечественников. Ранее стало известно о травме, которую получил Овечкин во время игры против «Юты».  Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбейном и не смог самостоятельно покинуть лед, ему помогли партнеры по команде. В сообщении клуба указывалось, что спортсмен пропустит от четырех до шести недель из-за сломанной ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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