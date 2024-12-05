В деле задержанного свердловского мэра всплыла новенькая Audi Q6. Фото

Мэра Дегтярска Пильникова подозревают в получении взятки машиной Audi Q6
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, глава брал взятки не только деньгами
По версии следствия, глава брал взятки не только деньгами Фото:

Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря, мог получить взятку машиной Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Рассматривается версия, что это [иномарка] благодарность от подчиненного — за попустительство, чтобы не было мер реагирования», — поделился собеседник. Возможно, речь о заместителе Пильникова по ЖКХ Андрее Ильине, который был задержан неделю назад. Чиновника обвинили в превышении полномочий. Он якобы подписал документы о приемке ремонтных работ на водопроводе, хотя она завершены не были.

Свою вину в получении взятки Пильников, предварительно, признал. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

Новенькую иномарку Пильников купил в этом году
Новенькую иномарку Пильников купил в этом году
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Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря, мог получить взятку машиной Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Рассматривается версия, что это [иномарка] благодарность от подчиненного — за попустительство, чтобы не было мер реагирования», — поделился собеседник. Возможно, речь о заместителе Пильникова по ЖКХ Андрее Ильине, который был задержан неделю назад. Чиновника обвинили в превышении полномочий. Он якобы подписал документы о приемке ремонтных работ на водопроводе, хотя она завершены не были. Свою вину в получении взятки Пильников, предварительно, признал. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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