Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря, мог получить взятку машиной Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Рассматривается версия, что это [иномарка] благодарность от подчиненного — за попустительство, чтобы не было мер реагирования», — поделился собеседник. Возможно, речь о заместителе Пильникова по ЖКХ Андрее Ильине, который был задержан неделю назад. Чиновника обвинили в превышении полномочий. Он якобы подписал документы о приемке ремонтных работ на водопроводе, хотя она завершены не были.
Свою вину в получении взятки Пильников, предварительно, признал. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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