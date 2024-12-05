Избивший одноклассника мигрант навлек на семью проверку гражданства

В Калуге семья мигранта, избившего одноклассника, будет проверена на законность получения российского гражданства. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«По инциденту, произошедшему в школе №45. Ситуацией занимаются правоохранительные органы. <…> Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства мигрантом и его семьей», —
Глава региона сообщил, что тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Правоохранительные органы также проверять правильность действий руководства школы в данной ситуации.
В Калуге в ноябре текущего года мигрант избил своего одноклассника из-за спора о месте за партой. Администрация школы решила не обращаться в полицию, но инцидентом заинтересовался Следственный комитет России, пишет «Царьград».
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