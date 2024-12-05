05 декабря 2024

Избивший одноклассника мигрант навлек на семью проверку гражданства

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Мигрант избил одноклассника из-за места за партой Фото:

В Калуге семья мигранта, избившего одноклассника, будет проверена на законность получения российского гражданства. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«По инциденту, произошедшему в школе №45. Ситуацией занимаются правоохранительные органы. <…> Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства мигрантом и его семьей», — написал Шапша в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил, что тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Правоохранительные органы также проверять правильность действий руководства школы в данной ситуации.

В Калуге в ноябре текущего года мигрант избил своего одноклассника из-за спора о месте за партой. Администрация школы решила не обращаться в полицию, но инцидентом заинтересовался Следственный комитет России, пишет «Царьград».

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В Калуге семья мигранта, избившего одноклассника, будет проверена на законность получения российского гражданства. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. «По инциденту, произошедшему в школе №45. Ситуацией занимаются правоохранительные органы. <…> Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства мигрантом и его семьей», — написал Шапша в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Правоохранительные органы также проверять правильность действий руководства школы в данной ситуации. В Калуге в ноябре текущего года мигрант избил своего одноклассника из-за спора о месте за партой. Администрация школы решила не обращаться в полицию, но инцидентом заинтересовался Следственный комитет России, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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