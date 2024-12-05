Избивший одноклассника мигрант навлек на семью проверку гражданства

05 декабря 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Мигрант избил одноклассника из-за места за партой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калуге семья мигранта, избившего одноклассника, будет проверена на законность получения российского гражданства. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. «По инциденту, произошедшему в школе №45. Ситуацией занимаются правоохранительные органы. <…> Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства мигрантом и его семьей», — написал Шапша в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Правоохранительные органы также проверять правильность действий руководства школы в данной ситуации. В Калуге в ноябре текущего года мигрант избил своего одноклассника из-за спора о месте за партой. Администрация школы решила не обращаться в полицию, но инцидентом заинтересовался Следственный комитет России, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калуге семья мигранта, избившего одноклассника, будет проверена на законность получения российского гражданства. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. «По инциденту, произошедшему в школе №45. Ситуацией занимаются правоохранительные органы. <…> Попросил прокуратуру региона в рамках проводимой ими проверки определить законность получения российского гражданства мигрантом и его семьей», — написал Шапша в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Правоохранительные органы также проверять правильность действий руководства школы в данной ситуации. В Калуге в ноябре текущего года мигрант избил своего одноклассника из-за спора о месте за партой. Администрация школы решила не обращаться в полицию, но инцидентом заинтересовался Следственный комитет России, пишет «Царьград».