Минсельхоз спасет от разорения аграриев, пострадавших от ВСУ

Минсельхоз спасет аграриев, пострадавших от атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, от разорения. Речь о федеральной поддержке в виде льгот, дотаций или списания процентов по ранее взятым кредитам шла на встрече министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, губернатора региона Алексея Смирнова и бизнес-сообщества. Эксперты URA.RU объяснили, что рабочая поездка министра в область позволила погрузиться в ситуацию на месте и ускорит принятие решений.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Курскую область обсудила с представителями агробизнеса и главой региона Алексеем Смирновым меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Сейчас ведется оценка ущерба, и она будет завершена после окончания режима КТО. Тем не менее, для пострадавших предприятий уже предусмотрены меры поддержки, в том числе возможность пролонгации льготных кредитов. Сейчас ведется работа по выделению региону средств на компенсацию уже подтвержденного ущерба от потери поголовья сельхозживотных. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пострадали не менее 150 сельхозпредприятий. Предварительный ущерб составляет около 85 млрд руб.
Основная задача визита — выстроить план поддержки аграриев, чтобы в максимально короткие сроки восстановить их нормальную работу и обеспечить скорейший выход на плановые показатели производства, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на слова Оксаны Лут. Министр подчеркнула, что работа по компенсации ущерба будет вестись с каждым конкретным производителем, чтобы своевременно выявлять и решать все возникающие вопросы.
Оксана Лут посетила овцеферму «Фатежская ягнятина» холдинга «Мираторг» и молочный комплекс «Троицкий-2» ГК «Агропромкомплектация». Оба агробизнеса являются предприятиями полного цикла, в которых есть собственные растениеводческие дивизионы, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Соответственно, они могут предоставить детальную информацию обо всех проблемах АПК, возникающих сегодня.
Курская область в прошлом году была на третьем месте по уровню развития экспортного потенциала АПК после Краснодарского края и Ростовской области, поясняют эксперты URA.RU. Но в 2024 году регион пострадал от атаки ВСУ. В приграничных районах погибло поголовье свиней и крупного рогатого скота, сгорели зернохранилища и овощехранилища, не была завершена уборка урожая, ввиду чего снизится валовой сбор зерна, масличных культур и свеклы.
Предприниматели Курской области подсчитывают ущерб от атаки ВСУ и надеются на поддержку федерального центра, так как по-другому убытки не покрыть, и визит профильного министра сельского хозяйства — тому подтверждение, объяснил директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Курская область имеет особый статус сегодня, там, действительно, серьезные проблемы, — рассказывает он. — В последние годы в сферу АПК этого региона предприниматели и малый бизнес инвестировали много средств. Они брали кредиты на разработку земель, покупку техники и семян, развитие племенного животноводства, создание и развитие перерабатывающих предприятий. Теперь некоторые хозяйства разрушены. Под прикрытием ВСУ совершались прямые акты мародерства — сельхозтехника угнана, животные на фермах забиты и вывезены, урожай уничтожен.
Бизнес много потерял, а кредиты никуда не делись. Их нужно возвращать. Средств на это нет ни у аграриев, ни у региональных властей».
От скорости помощи аграриям Курской области зависит общий бизнес-климат в стране, поскольку предприниматели вкладываются в дело тогда, когда уверены, что государство гарантирует спокойствие, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «На фоне финансовых и имущественных потерь, аграрии остались наедине с банками, которые требуют от них выплат по ранее взятым кредитам. И конечно, им нужны отсрочки, дотации, компенсации», — добавил политолог.
Компенсации позволят сельхозпроизводителям продолжить свою работу и это главное, полагает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. «Россия огромная. Потери, которые есть, да, они есть, но они не столь значимы, как кажется. И тем более государство их компенсирует сельхозпроизводителям», — резюмировал собеседник URA.RU.
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