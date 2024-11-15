Власти отреагировали на главный вопрос жителей Курской и Белгородской областей. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 15 ноября сообщил, что на покупку домов и квартир жителям двух регионов, пострадавших от действий ВСУ, выделят 17,5 млрд рублей. Как объяснили URA.RU эксперты, эта социальная мера будет способствовать оживлению рынка недвижимости.
Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что власти продолжат помогать Белгородской и Курской областям, в нескольких районах которых люди потеряли имущество. Правительство направит дополнительно 4 млрд рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести необходимые вещи. «Еще свыше 1 млрд пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье. 14 млрд рублей выделим для единовременной выплаты на покупку квартиры или строительство дома. И около 3,5 млрд — жителям Белгородской области на те же цели», — сообщил премьер.
Мишустин призвал коллег внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро, без бюрократической волокиты. «Речь идет о наших гражданах, которые находятся в сложных жизненных ситуациях», — напомнил председатель правительства.
Власти, выделяя деньги на покупку домов и квартир жителям Курской и Белгородской областей, четко дают понять, что государство не бросает своих людей в беде, объяснил директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. «Я бы назвал это назревшей социальной мерой. Средства дают сейчас, потому что руководством страны проведена тщательная и всеобъемлющая оценка нанесенного ущерба и определены правовые основания, по которым они будут выделяться», — сказал эксперт.
Сертификаты на покупку домов и квартир, которые сейчас выдают жителям Курской и Белгородской областей, оживят рынок, но не приведут к росту цен, рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков. «В целом, по России идет падение цен на недвижимость ввиду снижения спроса на ипотеку, которое мы наблюдаем из-за роста ключевой ставки ЦБ. Однако в Курской и Белгородской областях стоимость жилых помещений сильно меняться не будет. Это объясняется активизацией спроса благодаря государственным сертификатам», — пояснил он.
При этом подорожания квартир ожидать тоже не стоит, прогнозирует Бендриков. «Люди, которые вынуждены были переехать из своих населенных пунктов, жили там в частных домах площадью 90-100 кв.м., а значит, и сертификаты им выдают на жилье таких же размеров. Это не самые ликвидные объекты у обычных покупателей, поэтому временное повышение спроса на них ничего не меняет, рынок будет стабильным», — пояснил собеседник URA.RU.
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