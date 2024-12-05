В Архангельске ушла из жизни ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Честнейшина. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«В Архангельске 2 декабря умерла ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Александровна Честнейшина. В 1972 году она пришла работать в Курганскую областную санитарно-эпидемиологическую службу после окончания Омского медицинского института. В 1977 Честнейшина была назначена на должность заведующей отделения гигиены питания населения, а с 1985 года продолжила трудовой путь в санитарно-гигиенической лаборатории», — сообщили на сайте ведомства.
С 1990 года Александра Александровна возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию. При ней было внедрено много новых методов исследования, происходило расширение площадей. Впервые лаборатории получили аккредитацию. Честнейшина отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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В Архангельске ушла из жизни ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Честнейшина. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. «В Архангельске 2 декабря умерла ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Александровна Честнейшина. В 1972 году она пришла работать в Курганскую областную санитарно-эпидемиологическую службу после окончания Омского медицинского института. В 1977 Честнейшина была назначена на должность заведующей отделения гигиены питания населения, а с 1985 года продолжила трудовой путь в санитарно-гигиенической лаборатории», — сообщили на сайте ведомства. С 1990 года Александра Александровна возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию. При ней было внедрено много новых методов исследования, происходило расширение площадей. Впервые лаборатории получили аккредитацию. Честнейшина отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».