05 декабря 2024

Умерла ветеран курганского Роспотребнадзора Честнейшина. Фото

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Прощание состоится в Архангельске Фото:

В Архангельске ушла из жизни ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Честнейшина. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«В Архангельске 2 декабря умерла ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Александровна Честнейшина. В 1972 году она пришла работать в Курганскую областную санитарно-эпидемиологическую службу после окончания Омского медицинского института. В 1977 Честнейшина была назначена на должность заведующей отделения гигиены питания населения, а с 1985 года продолжила трудовой путь в санитарно-гигиенической лаборатории», — сообщили на сайте ведомства.

С 1990 года Александра Александровна возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию. При ней было внедрено много новых методов исследования, происходило расширение площадей. Впервые лаборатории получили аккредитацию. Честнейшина отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Александра Александровна умерла 2 декабря
Александра Александровна умерла 2 декабря
Фото:

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В Архангельске ушла из жизни ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Честнейшина. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. «В Архангельске 2 декабря умерла ветеран санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Александра Александровна Честнейшина. В 1972 году она пришла работать в Курганскую областную санитарно-эпидемиологическую службу после окончания Омского медицинского института. В 1977 Честнейшина была назначена на должность заведующей отделения гигиены питания населения, а с 1985 года продолжила трудовой путь в санитарно-гигиенической лаборатории», — сообщили на сайте ведомства. С 1990 года Александра Александровна возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию. При ней было внедрено много новых методов исследования, происходило расширение площадей. Впервые лаборатории получили аккредитацию. Честнейшина отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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