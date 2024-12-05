В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мэр города Владислав Пинаев вручил горожанам знаки «Готов к труду и обороне». Всего за год в программе приняли участие 3700 жителей города, сообщил Пинаев в своих соцсетях.
«В Год семьи, объявленный президентом России, и сдача норм ГТО в Нижнем Тагиле по-семейному. Вручил знаки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ тагильчанам, в числе награжденных и семья Бахтиных», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что комплекс ГТО — часть федерального проекта «Спорт — норма жизни». Мэр призвал свердловчан присоединиться к выполнению нормативов и заявил, что спорт в Нижнем Тагиле будет развиваться дальше.
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