ВС РФ приступили к завершению штурма комбината в центре Часова Яра

06 декабря 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Бойцы РФ сумели отбить несколько строений в промзоне комбината Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в ходе наступательных боев на славянском направлении завершают в центральной части города Часов Яр (ДНР) штурм огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча. «Десантники 98-й дивизии ВДВ уже зачистили многоэтажки вокруг городского стадиона. Они успешно завершают штурм Часов-ярского огнеупорного комбината», — приводит ТАСС данные российского военного. Разведчик отметил, что ВСУ тщательно готовились к обороне комбината. Его руины они превратили в эшелонированные укрепления. Бойцы РФ уже сумели отбить несколько строений в промзоне комбината, и сейчас там идут стрелковые бои. Ранее сообщалось, что на помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса ухудшит возможности украинских БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в ходе наступательных боев на славянском направлении завершают в центральной части города Часов Яр (ДНР) штурм огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча. «Десантники 98-й дивизии ВДВ уже зачистили многоэтажки вокруг городского стадиона. Они успешно завершают штурм Часов-ярского огнеупорного комбината», — приводит ТАСС данные российского военного. Разведчик отметил, что ВСУ тщательно готовились к обороне комбината. Его руины они превратили в эшелонированные укрепления. Бойцы РФ уже сумели отбить несколько строений в промзоне комбината, и сейчас там идут стрелковые бои. Ранее сообщалось, что на помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса ухудшит возможности украинских БПЛА.