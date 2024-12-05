Российские военные в ходе наступательных боев на славянском направлении завершают в центральной части города Часов Яр (ДНР) штурм огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча.
«Десантники 98-й дивизии ВДВ уже зачистили многоэтажки вокруг городского стадиона. Они успешно завершают штурм Часов-ярского огнеупорного комбината», — приводит ТАСС данные российского военного.
Разведчик отметил, что ВСУ тщательно готовились к обороне комбината. Его руины они превратили в эшелонированные укрепления. Бойцы РФ уже сумели отбить несколько строений в промзоне комбината, и сейчас там идут стрелковые бои.
Ранее сообщалось, что на помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса ухудшит возможности украинских БПЛА.
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