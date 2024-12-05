05 декабря 2024

ВС РФ приступили к завершению штурма комбината в центре Часова Яра

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Бойцы РФ сумели отбить несколько строений в промзоне комбината Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в ходе наступательных боев на славянском направлении завершают в центральной части города Часов Яр (ДНР) штурм огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча.

«Десантники 98-й дивизии ВДВ уже зачистили многоэтажки вокруг городского стадиона. Они успешно завершают штурм Часов-ярского огнеупорного комбината», — приводит ТАСС данные российского военного.

Разведчик отметил, что ВСУ тщательно готовились к обороне комбината. Его руины они превратили в эшелонированные укрепления. Бойцы РФ уже сумели отбить несколько строений в промзоне комбината, и сейчас там идут стрелковые бои.

Ранее сообщалось, что на помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса ухудшит возможности украинских БПЛА.

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Российские военные в ходе наступательных боев на славянском направлении завершают в центральной части города Часов Яр (ДНР) штурм огнеупорного комбината. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча. «Десантники 98-й дивизии ВДВ уже зачистили многоэтажки вокруг городского стадиона. Они успешно завершают штурм Часов-ярского огнеупорного комбината», — приводит ТАСС данные российского военного. Разведчик отметил, что ВСУ тщательно готовились к обороне комбината. Его руины они превратили в эшелонированные укрепления. Бойцы РФ уже сумели отбить несколько строений в промзоне комбината, и сейчас там идут стрелковые бои. Ранее сообщалось, что на помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. Освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса ухудшит возможности украинских БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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