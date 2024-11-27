В Часов Яр на помощь ВСУ прибыли грузины

Группировку ВСУ в Часовом Яре усилили иностранными наемниками
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На помощь ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного завода прибыл интернациональный легион, сообщили в силовых структурах
На помощь ВСУ на территории Часовоярского огнеупорного завода прибыл интернациональный легион, сообщили в силовых структурах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре (ДНР) прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Ряд источников свидетельствует о том, что группировка противника на [огнеупорном] заводе усилена интернациональным легионом», — передали в ТАСС сообщение силовых структур. Там отметили, что в этом легионе много иностранцев и, в том числе, грузин. 

Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. В настоящее время ВС РФ вошли на территорию завода огнеупоров, который является центром украинской обороны в городе, пишет RT. Его потеря приведет к потере Киевом Часов Яра. А освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса, в свою очередь, ухудшит возможности украинских БПЛА, сообщает «Царьград».

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На помощь ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре (ДНР) прибыли иностранные наемники, в том числе грузины. Об этом сообщили в силовых структурах. «Ряд источников свидетельствует о том, что группировка противника на [огнеупорном] заводе усилена интернациональным легионом», — передали в ТАСС сообщение силовых структур. Там отметили, что в этом легионе много иностранцев и, в том числе, грузин.  Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. В настоящее время ВС РФ вошли на территорию завода огнеупоров, который является центром украинской обороны в городе, пишет RT. Его потеря приведет к потере Киевом Часов Яра. А освобождение Часов Яра, наивысшей точки северного Донбасса, в свою очередь, ухудшит возможности украинских БПЛА, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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