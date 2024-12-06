Трамп выбрал сторонника России «царем Белого дома по ИИ и криптовалюте»

Предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс, выступающий за сближение с РФ, будет занимать пост спецпредставителя США по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), а также криптовалюте. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Я рад объявить, что Дэвид Сакс станет „царем ИИ и криптовалют Белого дома“. В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют, двух областей, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности Америки», — заявил Трамп.
Сакс ранее призывал США восстановить отношения с Россией. По его словам, это необходимо для предотвращения третьей мировой войны. Также он заявлял, что Украина проигрывает в конфликте из-за мощи российской армии, и этому не может помешать американская помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.