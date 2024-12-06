Трамп выбрал сторонника России «царем Белого дома по ИИ и криптовалюте»

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Трамп сообщил, что Сакс также займется поддержанием свободы слова в Интернете
Трамп сообщил, что Сакс также займется поддержанием свободы слова в Интернете Фото:

Предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс, выступающий за сближение с РФ, будет занимать пост спецпредставителя США по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), а также криптовалюте. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что Дэвид Сакс станет „царем ИИ и криптовалют Белого дома“. В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют, двух областей, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности Америки», — заявил Трамп.

Сакс ранее призывал США восстановить отношения с Россией. По его словам, это необходимо для предотвращения третьей мировой войны. Также он заявлял, что Украина проигрывает в конфликте из-за мощи российской армии, и этому не может помешать американская помощь.

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Предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс, выступающий за сближение с РФ, будет занимать пост спецпредставителя США по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), а также криптовалюте. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Я рад объявить, что Дэвид Сакс станет „царем ИИ и криптовалют Белого дома“. В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют, двух областей, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности Америки», — заявил Трамп. Сакс ранее призывал США восстановить отношения с Россией. По его словам, это необходимо для предотвращения третьей мировой войны. Также он заявлял, что Украина проигрывает в конфликте из-за мощи российской армии, и этому не может помешать американская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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