В США назвали главную причину проигрыша Украины

Сакс: Украина проигрывает не из-за прекращения помощи США, а из-за мощи РФ

17 апреля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

В США признали мощь армии РФ над ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине проигрывает в конфликте с РФ не из-за отсутствия финансовой помощи США, а из-за мощи российской армии. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. «Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины. Она производит больше артиллерии, чем Запад и имеет превосходство в воздухе», — сообщил Сакс в соцсети X. Он также уточнил, что Штаты не могут производить достаточное количество систем ПВО, чтобы повлиять на мощности ВС РФ. Сакс считает, что исход конфликт уже не изменить даже после принятия Конгрессом законопроекта о выделении помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал ухудшение ситуации ВСУ на донецком направлении. по его словам армия Украины не может дождаться помощи Запада. Сейчас украинские пытаются сдержать наступление ВС РФ в Часове Яре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине проигрывает в конфликте с РФ не из-за отсутствия финансовой помощи США, а из-за мощи российской армии. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. «Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины. Она производит больше артиллерии, чем Запад и имеет превосходство в воздухе», — сообщил Сакс в соцсети X. Он также уточнил, что Штаты не могут производить достаточное количество систем ПВО, чтобы повлиять на мощности ВС РФ. Сакс считает, что исход конфликт уже не изменить даже после принятия Конгрессом законопроекта о выделении помощи ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал ухудшение ситуации ВСУ на донецком направлении. по его словам армия Украины не может дождаться помощи Запада. Сейчас украинские пытаются сдержать наступление ВС РФ в Часове Яре.