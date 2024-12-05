В ДТП с двумя фурами и «Газелью» на курганской трассе погиб мужчина

В Лебяжьевском округе Курганской области на месте ДТП с двумя фурами и «Газелью» погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 5 декабря.
«Водитель легкового автомобиля столкнулся с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1968 года рождения, двигающимся во встречном направлении. После столкновения водитель автомобиля „Газель“ потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами. Водитель „Газели“ скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло 5 декабря. В результате аварии загорелись фура и «Газель».
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В Лебяжьевском округе Курганской области на месте ДТП с двумя фурами и «Газелью» погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 5 декабря. «Водитель легкового автомобиля столкнулся с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1968 года рождения, двигающимся во встречном направлении. После столкновения водитель автомобиля „Газель“ потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами. Водитель „Газели“ скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 5 декабря. В результате аварии загорелись фура и «Газель».