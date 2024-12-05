05 декабря 2024

В ДТП с двумя фурами и «Газелью» на курганской трассе погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, зима, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, аварийный знак
Водитель «Газели» погиб в результате ДТП Фото:

В Лебяжьевском округе Курганской области на месте ДТП с двумя фурами и «Газелью» погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 5 декабря.

«Водитель легкового автомобиля столкнулся с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1968 года рождения, двигающимся во встречном направлении. После столкновения водитель автомобиля „Газель“ потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами. Водитель „Газели“ скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 5 декабря. В результате аварии загорелись фура и «Газель».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лебяжьевском округе Курганской области на месте ДТП с двумя фурами и «Газелью» погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 5 декабря. «Водитель легкового автомобиля столкнулся с автомобилем „Газель“ под управлением водителя 1968 года рождения, двигающимся во встречном направлении. После столкновения водитель автомобиля „Газель“ потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя фурами. Водитель „Газели“ скончался на месте происшествия», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 5 декабря. В результате аварии загорелись фура и «Газель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...