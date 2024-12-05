05 декабря 2024

Суд отложил решение вопроса об изъятии земель основателя «Арианта» Аристова

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, аристов александр, олигархи
Изъятие земель у Аристова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта» Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение вопроса об изъятии 30 гектаров земли в Сосновском районе у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Судебное заседание отложено до 30.01.2025 года», — говорится в сообщении. Ходатайство о переносе заседания подала группа компаний «Ариант». Землю у Аристова пытаются изъять судебные приставы.

Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым.

В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск об изъятии земель в станице Тамнь Краснодарского края на берегу Черного моря у зятя Аристова Александра Кретова. Здесь речь идет о землях под коттеджами Аристовых и Кретовых. Это заявление пока не принято к производству.

Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.

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Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение вопроса об изъятии 30 гектаров земли в Сосновском районе у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Судебное заседание отложено до 30.01.2025 года», — говорится в сообщении. Ходатайство о переносе заседания подала группа компаний «Ариант». Землю у Аристова пытаются изъять судебные приставы. Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск об изъятии земель в станице Тамнь Краснодарского края на берегу Черного моря у зятя Аристова Александра Кретова. Здесь речь идет о землях под коттеджами Аристовых и Кретовых. Это заявление пока не принято к производству. Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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