Суд отложил решение вопроса об изъятии земель основателя «Арианта» Аристова

06 декабря 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Изъятие земель у Аристова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение вопроса об изъятии 30 гектаров земли в Сосновском районе у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Судебное заседание отложено до 30.01.2025 года», — говорится в сообщении. Ходатайство о переносе заседания подала группа компаний «Ариант». Землю у Аристова пытаются изъять судебные приставы. Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск об изъятии земель в станице Тамнь Краснодарского края на берегу Черного моря у зятя Аристова Александра Кретова. Здесь речь идет о землях под коттеджами Аристовых и Кретовых. Это заявление пока не принято к производству. Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение вопроса об изъятии 30 гектаров земли в Сосновском районе у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Судебное заседание отложено до 30.01.2025 года», — говорится в сообщении. Ходатайство о переносе заседания подала группа компаний «Ариант». Землю у Аристова пытаются изъять судебные приставы. Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск об изъятии земель в станице Тамнь Краснодарского края на берегу Черного моря у зятя Аристова Александра Кретова. Здесь речь идет о землях под коттеджами Аристовых и Кретовых. Это заявление пока не принято к производству. Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.