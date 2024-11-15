ФССП потребовала изъять землю у челябинского олигарха Аристова

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Александр Аристов получил иск от судебных приставов Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Служба судебных приставов потребовала изъять 30 гектаров земли под Челябинском у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Иск поступил в арбитражный суд региона.

«Судебный пристав-исполнитель обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Аристову Александру Михайловичу об обращении взыскания в рамках сводного исполнительного производства № 43865/24/98099-СВ на недвижимое имущество, принадлежащее Аристову А.М. на праве собственности. А именно: ½ доли в праве на земельный участок, кадастровый номер 74:19:0803001:64, для сельскохозяйственного использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир поселок Прудный, участок находится примерно в 2600 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Сосновский районн, площадь 306 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе суда.

Участок, о котором идет речь, фигурирует также в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. До 2022 году у семей Антиповых и Аристовых был совместный бизнес, начавшийся с приватизации ЧЭМК. После раздела бизнеса Антиповым досталась металлургия, Аристовым все, что связано с производством продуктов и напитков.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями. Это стало поводом для национализации ЧЭМК, а затем «Арианта». На счета и недвижимость бизнесменов, а также членов их семей наложен арестов. С каждого взыскивают по 46,4 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Землю изымают, чтобы продать с торгов и покрыть убытки.

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Служба судебных приставов потребовала изъять 30 гектаров земли под Челябинском у основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова. Иск поступил в арбитражный суд региона. «Судебный пристав-исполнитель обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Аристову Александру Михайловичу об обращении взыскания в рамках сводного исполнительного производства № 43865/24/98099-СВ на недвижимое имущество, принадлежащее Аристову А.М. на праве собственности. А именно: ½ доли в праве на земельный участок, кадастровый номер 74:19:0803001:64, для сельскохозяйственного использования. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир поселок Прудный, участок находится примерно в 2600 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Сосновский районн, площадь 306 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе суда. Участок, о котором идет речь, фигурирует также в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. До 2022 году у семей Антиповых и Аристовых был совместный бизнес, начавшийся с приватизации ЧЭМК. После раздела бизнеса Антиповым досталась металлургия, Аристовым все, что связано с производством продуктов и напитков. В Генпрокуратуре РФ заявили, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями. Это стало поводом для национализации ЧЭМК, а затем «Арианта». На счета и недвижимость бизнесменов, а также членов их семей наложен арестов. С каждого взыскивают по 46,4 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Землю изымают, чтобы продать с торгов и покрыть убытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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