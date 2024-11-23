У экс-владельца челябинского «Арианта» Кретова изымают землю на берегу моря

24 ноября 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

У Александра Аристова (справа) и Александра Кретова (слева) забирают землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству У экс-владельца национализированного холдинга «Ариант» (Челябинская область) Александра Кретова, зятя бизнесмена Александра Аристова, хотят изъять землю в Краснодарском крае. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Ведущий судебный пристав-исполнитель Главного межрегионального управления ФССП России обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Кретову Александру Владимировичу с требованиями об обращении взыскания на недвижимое имущество. А именно: земельный участок, площадь 1 877 квадратных метров; земельный участок, площадь 1 653 квадратных метров», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству, так как приставы не представили суду выписки из госреестра по земельным участкам. Оба участка находятся в Темрюкском районе, в станице Тамань, на берегу Таманского залива Черного моря. В Темрюкском районе также расположена винодельня «Кубань-вино», изъятая, как и другие активы «Арианта», в пользу государства в рамках национализации. Аристовы построили винодельню в 2006 году. В Тамани у семьи бизнесменов два коттеджа, землю под которыми пытаются изъять приставы. Аналогичный иск, но уже к Александру Аристову, подан в арбитражный суд Челябинской области. В этом суде приставы пытаются забрать у Аристова 30 гектаров земли под Челябинском. Земля у Аристова и Кретова изымается для продажи с торгов. С семьи бизнесмена взыскивают в пользу государства 105 млрд рублей. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. К Росимуществу отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». В рамках взыскания 46,3 млрд рублей на имущество, а также счета Аристовых и Кретовых наложен арест. Семья бизнесменов пытался оспорить действия приставов, но суд отказался останавливать исполнительное производство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У экс-владельца национализированного холдинга «Ариант» (Челябинская область) Александра Кретова, зятя бизнесмена Александра Аристова, хотят изъять землю в Краснодарском крае. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Ведущий судебный пристав-исполнитель Главного межрегионального управления ФССП России обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Кретову Александру Владимировичу с требованиями об обращении взыскания на недвижимое имущество. А именно: земельный участок, площадь 1 877 квадратных метров; земельный участок, площадь 1 653 квадратных метров», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству, так как приставы не представили суду выписки из госреестра по земельным участкам. Оба участка находятся в Темрюкском районе, в станице Тамань, на берегу Таманского залива Черного моря. В Темрюкском районе также расположена винодельня «Кубань-вино», изъятая, как и другие активы «Арианта», в пользу государства в рамках национализации. Аристовы построили винодельню в 2006 году. В Тамани у семьи бизнесменов два коттеджа, землю под которыми пытаются изъять приставы. Аналогичный иск, но уже к Александру Аристову, подан в арбитражный суд Челябинской области. В этом суде приставы пытаются забрать у Аристова 30 гектаров земли под Челябинском. Земля у Аристова и Кретова изымается для продажи с торгов. С семьи бизнесмена взыскивают в пользу государства 105 млрд рублей. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. К Росимуществу отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». В рамках взыскания 46,3 млрд рублей на имущество, а также счета Аристовых и Кретовых наложен арест. Семья бизнесменов пытался оспорить действия приставов, но суд отказался останавливать исполнительное производство.