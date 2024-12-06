Чем заменить мясо: мнение американских ученых

Необработанные бобовые, такие как горох, фасоль и соя, являются наилучшей альтернативой мясу и молочным продуктам с точки зрения питательности, экологичности и стоимости. Об этом говорится в исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета.
«Наше исследование показало, что необработанные бобовые обладают наибольшим потенциалом для замены животной продукции благодаря их питательной ценности, низкой стоимости и минимальному воздействию на окружающую среду», — отмечают авторы исследования, передает издание «Ридус». В отличие от других продуктов, мясо, выращенное в лабораторных условиях, было оценено наименее высоко по упомянутым критериям из-за неочевидной пользы для здоровья и из-за его чрезмерно высокой стоимости.
На основе анализа были выявлены преимущества ферментированных продуктов, таких как темпе — ферментированные соевые бобы, которые сохраняют все питательные свойства сои без использования добавок. Переработанные пищевые продукты, такие как вегетарианские бургеры и растительное молоки, также обладают определенными положительными свойствами. Однако их воздействие на окружающую среду и здоровье человека оценивается на 20-30% ниже, чем у бобовых культур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.