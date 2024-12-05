05 декабря 2024

Свердловский мэр перед задержанием готовил побег. Фото

Мэр Дегтярска Пильников пытался скрыться перед задержанием и спрятать Audi
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадима Пильникова подозревают в получении взятки Фото:
новость из сюжета
Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря по подозрению в коррупции, пытался спрятать свою иномарку Audi Q6 и хотел скрыться сам. Такую версию URA.RU озвучил источник в правоохранительных органах.

«Пильникова планировали задержать утром 6-го в администрации, но накануне он попытался скрыться. Попросил своего товарища перегнать машину, снять номера, а затем планировал на ней покинуть область. Иномарку остановили на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте», — рассказал собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, Пильникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — якобы он взял Audi Q6 от своего зама по ЖКХ Андрея Ильина за собственное попустительство. Свою вину в преступлении мэр признал. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

Audi Q6 2024 года выпуска Пильников получил в апреле, ее стоимость оценивается в 10 млн рублей
Audi Q6 2024 года выпуска Пильников получил в апреле, ее стоимость оценивается в 10 млн рублей
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Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря по подозрению в коррупции, пытался спрятать свою иномарку Audi Q6 и хотел скрыться сам. Такую версию URA.RU озвучил источник в правоохранительных органах. «Пильникова планировали задержать утром 6-го в администрации, но накануне он попытался скрыться. Попросил своего товарища перегнать машину, снять номера, а затем планировал на ней покинуть область. Иномарку остановили на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте», — рассказал собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, Пильникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — якобы он взял Audi Q6 от своего зама по ЖКХ Андрея Ильина за собственное попустительство. Свою вину в преступлении мэр признал. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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