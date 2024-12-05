Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, задержанный вечером 5 декабря по подозрению в коррупции, пытался спрятать свою иномарку Audi Q6 и хотел скрыться сам. Такую версию URA.RU озвучил источник в правоохранительных органах.
«Пильникова планировали задержать утром 6-го в администрации, но накануне он попытался скрыться. Попросил своего товарища перегнать машину, снять номера, а затем планировал на ней покинуть область. Иномарку остановили на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте», — рассказал собеседник.
Как ранее сообщало URA.RU, Пильникова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — якобы он взял Audi Q6 от своего зама по ЖКХ Андрея Ильина за собственное попустительство. Свою вину в преступлении мэр признал. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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