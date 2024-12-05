В Челябинской области пройдут массовые облавы на дорогах

В Челябинской области в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, Госавтоинспекция проведет масштабные проверки на дорогах с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейд охватит всю территорию региона, сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ.
«Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки по исключению из транспортного потока пьяных водителей. Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — сообщают в пресс-службе ГАИ по региону. В ведомстве также напомнили о важности соблюдения ПДД.
В ГАИ уточнили, что водители, обнаруженные в состоянии опьянения, будут привлечены к административной ответственности с возможным лишением прав на срок от 1,5 до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение этого рода может привести к уголовной ответственности с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.
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