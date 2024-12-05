05 декабря 2024

В Челябинской области пройдут массовые облавы на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ также попросили сообщать о водителях, которые садятся за руль в опьянении
В ГАИ также попросили сообщать о водителях, которые садятся за руль в опьянении Фото:

В Челябинской области в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, Госавтоинспекция проведет масштабные проверки на дорогах с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейд охватит всю территорию региона, сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ.

«Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки по исключению из транспортного потока пьяных водителей. Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — сообщают в пресс-службе ГАИ по региону. В ведомстве также напомнили о важности соблюдения ПДД.

В ГАИ уточнили, что водители, обнаруженные в состоянии опьянения, будут привлечены к административной ответственности с возможным лишением прав на срок от 1,5 до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение этого рода может привести к уголовной ответственности с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

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В Челябинской области в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, Госавтоинспекция проведет масштабные проверки на дорогах с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейд охватит всю территорию региона, сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ. «Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки по исключению из транспортного потока пьяных водителей. Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — сообщают в пресс-службе ГАИ по региону. В ведомстве также напомнили о важности соблюдения ПДД. В ГАИ уточнили, что водители, обнаруженные в состоянии опьянения, будут привлечены к административной ответственности с возможным лишением прав на срок от 1,5 до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение этого рода может привести к уголовной ответственности с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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