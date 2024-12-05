05 декабря 2024

На площади в Новом Уренгое поселились медведи. Фото

В Новом Уренгое установили арт-объект в виде медведей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новом Уренгое на улице Захаренко появились скульптуры белых медведей
В Новом Уренгое на улице Захаренко появились скульптуры белых медведей Фото:

В Новом Уренгое на улице Захаренкова установили скульптуры белых медведей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«В Новом Уренгое поселились северные мишки А вы уже видели новых жителей газовой столицы?», — сообщили в telegram-канале администрации города. Скульптуры планируют оборудовать подсветкой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске Дворца культуры и кино «Русь» установили большого зайца с шарами. Арт-объект стал новой фотозоной для ноябрян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое на улице Захаренкова установили скульптуры белых медведей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. «В Новом Уренгое поселились северные мишки А вы уже видели новых жителей газовой столицы?», — сообщили в telegram-канале администрации города. Скульптуры планируют оборудовать подсветкой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске Дворца культуры и кино «Русь» установили большого зайца с шарами. Арт-объект стал новой фотозоной для ноябрян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...