В Новом Уренгое на улице Захаренко появились скульптуры белых медведей
В Новом Уренгое на улице Захаренкова установили скульптуры белых медведей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«В Новом Уренгое поселились северные мишки А вы уже видели новых жителей газовой столицы?», — сообщили в telegram-канале администрации города. Скульптуры планируют оборудовать подсветкой.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске Дворца культуры и кино «Русь» установили большого зайца с шарами. Арт-объект стал новой фотозоной для ноябрян.
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