Роспотребнадзор ХМАО дал советы, как защититься от болезней зимой

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО рассказали о важности регулярных прогулок на свежем воздухе, правильного выбора одежды, а также соблюдения личной гигиены. Это поможет снизить риск заболеваний ОРВИ в зимний период.
«Холодный чистый воздух укрепляет иммунитет. Выбирайте для прогулок парки и скверы, избегая многолюдных мест. Также переохлаждение — одна из главных причин простуды. Одевайтесь по погоде: выбирайте теплую, легкую и непромокаемую одежду. Частое мытье рук — важный шаг в профилактике. Избегайте контакта немытыми руками с лицом после общественных мест», — сообщает Роспотребнадзора в телеграм-канале.
Кроме того, для поддержания здоровья в зимний период необходимо обогатить рацион фруктами, овощами и другими продуктами, богатыми витаминами. Регулярное употребление чеснока, травяных чаев и меда, а также прием витаминных комплексов, особенно с витамином С , будет способствовать укреплению иммунной системы. Последними советами стали регулярное занятие физической активностью и проветривайте помещений.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор рассказал, как выбрать зимние шины для автомобилей. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак».
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