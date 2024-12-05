05 декабря 2024

Роспотребнадзор ХМАО дал советы, как защититься от болезней зимой

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по сохранению здоровья в зимний период
© Служба новостей «URA.RU»
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Советы Роспотребнадзора ХМАО о том, как укрепить иммунитет зимой
Советы Роспотребнадзора ХМАО о том, как укрепить иммунитет зимой Фото:

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО рассказали о важности регулярных прогулок на свежем воздухе, правильного выбора одежды, а также соблюдения личной гигиены. Это поможет снизить риск заболеваний ОРВИ в зимний период.

«Холодный чистый воздух укрепляет иммунитет. Выбирайте для прогулок парки и скверы, избегая многолюдных мест. Также переохлаждение — одна из главных причин простуды. Одевайтесь по погоде: выбирайте теплую, легкую и непромокаемую одежду. Частое мытье рук — важный шаг в профилактике. Избегайте контакта немытыми руками с лицом после общественных мест», — сообщает Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Кроме того, для поддержания здоровья в зимний период необходимо обогатить рацион фруктами, овощами и другими продуктами, богатыми витаминами. Регулярное употребление чеснока, травяных чаев и меда, а также прием витаминных комплексов, особенно с витамином С , будет способствовать укреплению иммунной системы. Последними советами стали регулярное занятие физической активностью и проветривайте помещений.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор рассказал, как выбрать зимние шины для автомобилей. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак».

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Эксперты Роспотребнадзора ХМАО рассказали о важности регулярных прогулок на свежем воздухе, правильного выбора одежды, а также соблюдения личной гигиены. Это поможет снизить риск заболеваний ОРВИ в зимний период. «Холодный чистый воздух укрепляет иммунитет. Выбирайте для прогулок парки и скверы, избегая многолюдных мест. Также переохлаждение — одна из главных причин простуды. Одевайтесь по погоде: выбирайте теплую, легкую и непромокаемую одежду. Частое мытье рук — важный шаг в профилактике. Избегайте контакта немытыми руками с лицом после общественных мест», — сообщает Роспотребнадзора в телеграм-канале. Кроме того, для поддержания здоровья в зимний период необходимо обогатить рацион фруктами, овощами и другими продуктами, богатыми витаминами. Регулярное употребление чеснока, травяных чаев и меда, а также прием витаминных комплексов, особенно с витамином С , будет способствовать укреплению иммунной системы. Последними советами стали регулярное занятие физической активностью и проветривайте помещений. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор рассказал, как выбрать зимние шины для автомобилей. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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