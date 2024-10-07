07 октября 2024

Роспотребнадзор ХМАО дал советы по выбору зимних шин для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы надзорного ведомства рекомендуют обращать внимание на дату производства шин
Инспекторы надзорного ведомства рекомендуют обращать внимание на дату производства шин Фото:

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять маркировочный код при покупке зимних шин и автопокрышек. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак», сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале.

«Каждая шина имеет уникальный цифровой криптокод, который можно проверить с помощью приложения „Честный знак“. Этот код содержит информацию о товаре, его серийном номере и легальности. Проверьте также наличие квадратного QR-кода — его отсутствие может свидетельствовать о подделке», — следует из сообщения.

Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют обратить внимание на дату производства товаров. «Резина может изнашиваться не только при эксплуатации, но и при длительном хранении», — отметили в ведомстве.

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Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять маркировочный код при покупке зимних шин и автопокрышек. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак», сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале. «Каждая шина имеет уникальный цифровой криптокод, который можно проверить с помощью приложения „Честный знак“. Этот код содержит информацию о товаре, его серийном номере и легальности. Проверьте также наличие квадратного QR-кода — его отсутствие может свидетельствовать о подделке», — следует из сообщения. Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют обратить внимание на дату производства товаров. «Резина может изнашиваться не только при эксплуатации, но и при длительном хранении», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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