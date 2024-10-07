Роспотребнадзор ХМАО дал советы по выбору зимних шин для автомобилей

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять маркировочный код при покупке зимних шин и автопокрышек. Для этого нужно воспользоваться приложением «Честный знак», сообщило окружное надзорное ведомство в своем telegram-канале.
«Каждая шина имеет уникальный цифровой криптокод, который можно проверить с помощью приложения „Честный знак“. Этот код содержит информацию о товаре, его серийном номере и легальности. Проверьте также наличие квадратного QR-кода — его отсутствие может свидетельствовать о подделке», — следует из сообщения.
Инспекторы окружного Роспотребнадзора также рекомендуют обратить внимание на дату производства товаров. «Резина может изнашиваться не только при эксплуатации, но и при длительном хранении», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!