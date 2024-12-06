Российская таможня пресекла поставку полтонны кокаина

Сотрудники российских спецслужб задержали членов колумбийского наркокартеля «Кали», которые пытались ввезти на территорию России 570 килограммов кокаина. Об этом сообщили в ФСБ России. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в более чем 1,5 миллиарда рублей.
«ФСБ и ФТС РФ (Федеральная таможенная служба — прим.ред. URA.RU) при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля „Кали“. Из незаконного оборота у них изъято 570 килограммов кокаина, оптовая стоимость которого на российском „черном рынке“ составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей», — передает РИА Новости сообщение ФСБ.
Операция по задержанию преступников и изъятию наркотиков проводилась на протяжении нескольких лет. Специалисты ФСБ и ФТС начали следить за грузовым транспортом, прибывшим из Перу, который был частично разобран и вызвал подозрения у таможенников. При проведении осмотра транспортного средства выяснилось, что в его узлах и агрегатах возможно присутствие сторонних объектов.
Задержание произошло на одном из подмосковных складов, где наркокурьеры перегружали кокаин в другой тайник внутри грузового контейнера. Предполагается, что дальнейшим пунктом назначения контейнера должен был стать Евросоюз. На двух иностранных граждан, задействованных в операции, было возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.