05 декабря 2024

В Тюмени взлетели цены на молоко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость литра молока в Тюмени - 90 рублей
Средняя стоимость литра молока в Тюмени - 90 рублей Фото:

В Тюмени цены на молоко за месяц взлетели на 4%. Данные об этом опубликовали специалисты Тюменьстата.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали молоко и молочная продукция (на 12,4%)», — такие данные опубликовали специалисты Тюменьстата. При этом в октябре этого года относительно предыдущего рост составлял 8,3%.

Средняя цена литровой бутылки молока по Тюмени составляет 90 рублей. Максимальная стоимость доходит до 129 рублей за тот же объем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени цены на молоко за месяц взлетели на 4%. Данные об этом опубликовали специалисты Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали молоко и молочная продукция (на 12,4%)», — такие данные опубликовали специалисты Тюменьстата. При этом в октябре этого года относительно предыдущего рост составлял 8,3%. Средняя цена литровой бутылки молока по Тюмени составляет 90 рублей. Максимальная стоимость доходит до 129 рублей за тот же объем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...