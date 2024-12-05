В Тюмени взлетели цены на молоко

Средняя стоимость литра молока в Тюмени - 90 рублей
В Тюмени цены на молоко за месяц взлетели на 4%. Данные об этом опубликовали специалисты Тюменьстата.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали молоко и молочная продукция (на 12,4%)», — такие данные опубликовали специалисты Тюменьстата. При этом в октябре этого года относительно предыдущего рост составлял 8,3%.
Средняя цена литровой бутылки молока по Тюмени составляет 90 рублей. Максимальная стоимость доходит до 129 рублей за тот же объем.
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