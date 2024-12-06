В Челябинске вблизи дороги «Меридиан» бизнесмену Разифу Гимазетдинову власти разрешили строить крупный складской комплекс общей площадью четыре тысячи квадратных метров. Обсуждения по данному состоялись с 6 ноября по 5 декабря, сообщается на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности по адресу: автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Согласно документации, на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
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