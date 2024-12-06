Власти разрешили бизнесмену строительство у дороги «Меридиан» в Челябинске. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь складского комплекса составит четыре тысячи квадратных метров
Площадь складского комплекса составит четыре тысячи квадратных метров Фото:

В Челябинске вблизи дороги «Меридиан» бизнесмену Разифу Гимазетдинову власти разрешили строить крупный складской комплекс общей площадью четыре тысячи квадратных метров. Обсуждения по данному состоялись с 6 ноября по 5 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности по адресу: автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Согласно документации, на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.

Складской комплекс возведут у дороги «Меридиан» недалеко от озера Смолино
Складской комплекс возведут у дороги «Меридиан» недалеко от озера Смолино
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вблизи дороги «Меридиан» бизнесмену Разифу Гимазетдинову власти разрешили строить крупный складской комплекс общей площадью четыре тысячи квадратных метров. Обсуждения по данному состоялись с 6 ноября по 5 декабря, сообщается на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с минимальным процентом застройки — 27 в зоне производственно-коммерческой деятельности по адресу: автодорога „Меридиан“ в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Согласно документации, на участке предполагалась застройка большей площади. Инициатору проекта градостроительная комиссия разрешила при строительстве отклониться от установленных норм и одобрила меньшую застройку территории, чем было положено. Также был уменьшен требуемый процент озеленения земельного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...