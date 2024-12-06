Дагестанского блогера, растоптавшего христианский крест, осудили на семь лет

Дорогомиловский районный суд города Москвы вынес решение о приговоре дагестанскому блогеру Хавиеру Ярмагомедову. Его приговорили к семилетнему заключению в колонии общего режима за уничтожение христианского креста и распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Ярмагомедов Хавиер Шухретович признается виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, п. „б“ ч. 3 ст. 242, п.п. „а“, „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом», — передает telegram-канал аппарата. Там добавили, что блогеру также запретили управлять сайтами в информационно-телекоммуникационных сетях на период восемь лет.
Ярмагомедов был задержан 17 июля. Он стал фигурантом уголовного дела через пять дней после того, как провел прямую трансляцию в интернете. Во время стрима он демонстративно нарушил нормы обращения с религиозной символикой, применив физическое насилие к православному кресту, который он не только растоптал, но и осквернил. Позже Ярмагомедов опубликовал видеообращение с извинениями.
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