В заведении гостям будут предлагать блюда из морепродуктов
Московский ресторанный холдинг Novikov Group, который принадлежит Аркадию Новикову, продолжает готовить к открытию в Перми заведение «Магадан». На здании, где будет расположен рыбный ресторан, уже установили вывеску. Также информация о заведении появилась в сервисе 2ГИС.
«Ресторан морепродуктов „Магадан“. Скоро открытие», — сказано в сервисе 2ГИС.
Ранее стало известно, что «Магадан» откроется в центре города в здании, которое является объектом культурного наследия. В заведение уже нашли шеф-повара. Рядом с «Магаданом» планировал открыть свое кафе репер Тимоти.
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