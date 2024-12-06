В центре Перми готовится к запуску рыбный ресторан Аркадия Новикова

Ресторан Аркадия Новикова «Магадан» появился на карте Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведении гостям будут предлагать блюда из морепродуктов
В заведении гостям будут предлагать блюда из морепродуктов Фото:

Московский ресторанный холдинг Novikov Group, который принадлежит Аркадию Новикову, продолжает готовить к открытию в Перми заведение «Магадан». На здании, где будет расположен рыбный ресторан, уже установили вывеску. Также информация о заведении появилась в сервисе 2ГИС.

«Ресторан морепродуктов „Магадан“. Скоро открытие», — сказано в сервисе 2ГИС.

Ранее стало известно, что «Магадан» откроется в центре города в здании, которое является объектом культурного наследия. В заведение уже нашли шеф-повара. Рядом с «Магаданом» планировал открыть свое кафе репер Тимоти.

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Московский ресторанный холдинг Novikov Group, который принадлежит Аркадию Новикову, продолжает готовить к открытию в Перми заведение «Магадан». На здании, где будет расположен рыбный ресторан, уже установили вывеску. Также информация о заведении появилась в сервисе 2ГИС. «Ресторан морепродуктов „Магадан“. Скоро открытие», — сказано в сервисе 2ГИС. Ранее стало известно, что «Магадан» откроется в центре города в здании, которое является объектом культурного наследия. В заведение уже нашли шеф-повара. Рядом с «Магаданом» планировал открыть свое кафе репер Тимоти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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