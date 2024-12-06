Ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация близка к развязке», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. По его словам, ожидается нормализация обстановки в российском регионе.
На рассвете 6 августа армия Украины предприняла попытку вторжения на территорию Курской области. В ходе интенсивных боевых столкновений вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили большое количество техники противника. Российские войска продолжают вести боевые действия. Подробнее о ситуации в регионе — в сюжете URA.RU.
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