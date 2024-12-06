В Кремле пообещали скорую развязку ситуации в Курске

Песков: ситуация в Курской области близка к развязке, она будет нормализована
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Ситуация в Курской области скоро будет нормализована, заявил Песков
Ситуация в Курской области скоро будет нормализована, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация близка к развязке», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. По его словам, ожидается нормализация обстановки в российском регионе.

На рассвете 6 августа армия Украины предприняла попытку вторжения на территорию Курской области. В ходе интенсивных боевых столкновений вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили большое количество техники противника. Российские войска продолжают вести боевые действия. Подробнее о ситуации в регионе — в  сюжете URA.RU.

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Ситуация со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ситуация близка к развязке», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. По его словам, ожидается нормализация обстановки в российском регионе. На рассвете 6 августа армия Украины предприняла попытку вторжения на территорию Курской области. В ходе интенсивных боевых столкновений вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили большое количество техники противника. Российские войска продолжают вести боевые действия. Подробнее о ситуации в регионе — в  сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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