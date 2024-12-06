В Екатеринбурге назначен новый генконсул Китая. Фото

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
До назначения Ло Шисюн работал советником-посланником посольства КНР в Беларуси Фото:

Генеральным консулом Китая в Екатеринбурге официально назначен дипломат Ло Шисюн. Его предшественник — Цуй Шаочунь — завершил работу в феврале 2024 года. Об этом сообщает «Областная газета».

До прибытия в Екатеринбург Ло Шисюн занимал различные ответственные посты в дипломатической службе. Так, он работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси.

Цуй Шаочунь проработал на посту генконсула четыре года. Во время его работы возобновили Российско-Китайское ЭКСПО, которое привлекло рекордное количество участников в 2023-м, а также начали создавать совместный с УрФУ и Хэнаньским вузом Лоян-Уральский университет, который губернатор Евгений Куйвашев назвал проектом с большим потенциалом.

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Генеральным консулом Китая в Екатеринбурге официально назначен дипломат Ло Шисюн. Его предшественник — Цуй Шаочунь — завершил работу в феврале 2024 года. Об этом сообщает «Областная газета». До прибытия в Екатеринбург Ло Шисюн занимал различные ответственные посты в дипломатической службе. Так, он работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси. Цуй Шаочунь проработал на посту генконсула четыре года. Во время его работы возобновили Российско-Китайское ЭКСПО, которое привлекло рекордное количество участников в 2023-м, а также начали создавать совместный с УрФУ и Хэнаньским вузом Лоян-Уральский университет, который губернатор Евгений Куйвашев назвал проектом с большим потенциалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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