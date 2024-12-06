Генеральным консулом Китая в Екатеринбурге официально назначен дипломат Ло Шисюн. Его предшественник — Цуй Шаочунь — завершил работу в феврале 2024 года. Об этом сообщает «Областная газета».
До прибытия в Екатеринбург Ло Шисюн занимал различные ответственные посты в дипломатической службе. Так, он работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси.
Цуй Шаочунь проработал на посту генконсула четыре года. Во время его работы возобновили Российско-Китайское ЭКСПО, которое привлекло рекордное количество участников в 2023-м, а также начали создавать совместный с УрФУ и Хэнаньским вузом Лоян-Уральский университет, который губернатор Евгений Куйвашев назвал проектом с большим потенциалом.
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