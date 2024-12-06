Челябинский суд ужесточил приговор бизнесмену, ввозившему газировку в Россию

Челябинский облсуд ужесточил приговор бизнесмену, компания которого занимается ввозом газировки в Россию. Коммерсант попался на даче взятки таможеннику. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вместо штрафа мужчину отправили в колонию.
«Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей. Рассмотрев апелляционное представление, судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда согласилась с прокурором, признала назначенное наказание несоразмерным характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Приговор изменен, наказание в виде штрафа заменено на семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Еще в суде первой инстанции было установлено, что предприниматель дал сотруднику таможни, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 200 тысяч рублей. Тот должен был за это помочь компании ввезти в страну газировку. Сразу же после передачи денег коммерсанта задержали.
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