Застройщики 12 дней бились за землю в центре Екатеринбурга, цена выросла в 500 раз

В Екатеринбурге утром 6 декабря завершились торги за участок на пересечении улиц Гурзуфской и Московской, они продлились рекордно долго — 12 дней. Цена взлетела в 542 раза, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
Участок общей площадью в 4150 квадратных метров будут осваивать по программе комплексного развития территорий (КРТ). Изначально землю оценили в 101,6 тысячи рублей, с 25 ноября по 6 декабря девелоперы сделали 10820 шагов (один шаг — пять тысяч рублей) до 55072294 рублей. Победитель аукциона не раскрывается.
Согласно условиям договора, девелоперу необходимо снести два двухэтажных дома 1950-х годов и возвести на их месте 20,6 тысячи «квадратов» жилья. Вместе с этим инвестору придется провести реконструкцию детсада №338. На реализацию проекта отведено пять лет.
В бизнес-тусовке высказываются предположения, что едва ли подобное повторится в обозримой перспективе. Ранее председатель комитета по строительству и недвижимости Уральской торгово-промышленной палаты Татьяна Деменок рассказывала, что повышение ключевой ставки однозначно препятствует реализации модели КРТ в Екатеринбурге.
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