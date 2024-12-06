Путин сделал заявление об использовании Россией ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подтвердил, что гарантии безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия. Об этом он заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.
«[Договор] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии <...> с задействованием всех имеющихся сил и средств», — подчеркнул Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Ранее российский президент прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Оно приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. На встрече руководители двух государств планируют подписать двусторонний договор в области безопасности. Кроме того, на заседании предстоит обсуждение прогресса в реализации союзных проектов и возможностей для углубления интеграционных процессов между странами.
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