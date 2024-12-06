Путин сделал заявление об использовании Россией ядерного оружия

Путин: гарантии безопасности включают ядерное оружие России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование ядерного оружия, заявил Путин
Гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование ядерного оружия, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин подтвердил, что гарантии безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия. Об этом он заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«[Договор] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии <...> с задействованием всех имеющихся сил и средств», — подчеркнул Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Ранее российский президент прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Оно приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. На встрече руководители двух государств планируют подписать двусторонний договор в области безопасности. Кроме того, на заседании предстоит обсуждение прогресса в реализации союзных проектов и возможностей для углубления интеграционных процессов между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что гарантии безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь включают возможность использования ядерного оружия. Об этом он заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. «[Договор] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии <...> с задействованием всех имеющихся сил и средств», — подчеркнул Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Ранее российский президент прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Оно приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. На встрече руководители двух государств планируют подписать двусторонний договор в области безопасности. Кроме того, на заседании предстоит обсуждение прогресса в реализации союзных проектов и возможностей для углубления интеграционных процессов между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...