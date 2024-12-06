В Екатеринбурге вечером 6 декабря на улице Второй Новосибирской (Вторчермет) выстроилась огромная пробка из трамваев. По одной из версий, состав сбил пьяного мужчину, рассказал URA.RU читатель.
«Пробка из трамваев на Второй Новосибирской. Приехали гаишники, но ничего не объясняют. Некоторые говорят, что под вагон попал пьяный мужчина», — пояснил собеседник. По другой версии, мужчина упал возле рельсов и потерял сознание.
Судя по «Яндекс Картам», движение парализовано и на улице Санаторной, пересекающей трамвайные пути. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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