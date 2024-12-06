Представитель МИД Захарова и митрополит Кульберг открыли памятник у Храма на Крови

В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли памятник императору Александру I

06 декабря 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Памятник открыли на площадке возле Храма на Крови Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на площадке возле Храма на Крови открыли памятник императору Александру I. В торжественной церемонии, в частности, приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), председатель гордумы Анна Гурарий и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, передает корреспондент URA.RU. «Для меня очень дорого, что эти 3,5 дня из жизни Государя Императора в Екатеринбурге не остались стертыми и забытыми. Сегодня мы открываем бюст Александра I. Он взирает и на усадьбу, в которой проживал, и на храм вознесения Господня, который посещал», — сказал митрополит Евгений на открытии памятника. Бюст установили на месте, где жил победитель Наполеона во время своего пребывания в Екатеринбурге в 1824 году — на Вознесенской горке. Мария Захарова сообщила, что именно при Александре I Екатеринбург получил статус горнозаводской столицы Фото: Илья Московец © URA.RU По словам Захаровой, именно при этом императоре Екатеринбург получил статус горного города, став горнозаводской столицей России. «Современный Екатеринбург — востребованный международный центр, где собираются крупнейшие форумы. Сейчас мы даем отпор по всем фронтам — на настоящем и дипломатическом мы сражаемся все вместе. И какое счастье, что сегодня история повторяется. Эту победу мы одержим вместе — это наша историческая миссия», — заявила она. Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников прервал свою речь из-за белого голубя, пролетевшего вблизи храма Фото: Илья Московец © URA.RU На открытие памятника прибыл и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников. Во время торжественной речи он отвлекся на пролетавшего над головами собравшихся белого голубя. Участники церемонии отметили, что это «хороший знак свыше». Митрополит Кульберг освятил памятник, а затем присутствующие возложили цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Когда завершились речи, митрополит Евгений освятил памятник, а затем все присутствующие возложили цветы. После этого на втором этаже культурно-просветительского центра «Царский» открылась выставка «Его Величество пребыванием своим в Екатеринбурге остался весьма довольным». Александр I стал первым из государей, лично посетивших уральскую столицу. В его визит вошли такие места, как Верх-Исетский железоделательный завод, Уктусский золотопромывальный завод, собор во имя святой великомученицы Екатерины и другие. По словам главы Фонда святой Екатерины Андреева, церемония открытия бюста Александру Благословенному — старт «Екатерининских дней». В субботу, 7 декабря, в Свято-Троицком Кафедральном соборе пройдет архиерейская Божественная литургия, а затем состоится крестный ход. Он пройдет до часовни святой Екатерины, где хранятся ее мощи. Служба начнется в 9:30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на площадке возле Храма на Крови открыли памятник императору Александру I. В торжественной церемонии, в частности, приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), председатель гордумы Анна Гурарий и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, передает корреспондент URA.RU. «Для меня очень дорого, что эти 3,5 дня из жизни Государя Императора в Екатеринбурге не остались стертыми и забытыми. Сегодня мы открываем бюст Александра I. Он взирает и на усадьбу, в которой проживал, и на храм вознесения Господня, который посещал», — сказал митрополит Евгений на открытии памятника. Бюст установили на месте, где жил победитель Наполеона во время своего пребывания в Екатеринбурге в 1824 году — на Вознесенской горке. По словам Захаровой, именно при этом императоре Екатеринбург получил статус горного города, став горнозаводской столицей России. «Современный Екатеринбург — востребованный международный центр, где собираются крупнейшие форумы. Сейчас мы даем отпор по всем фронтам — на настоящем и дипломатическом мы сражаемся все вместе. И какое счастье, что сегодня история повторяется. Эту победу мы одержим вместе — это наша историческая миссия», — заявила она. На открытие памятника прибыл и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников. Во время торжественной речи он отвлекся на пролетавшего над головами собравшихся белого голубя. Участники церемонии отметили, что это «хороший знак свыше». Когда завершились речи, митрополит Евгений освятил памятник, а затем все присутствующие возложили цветы. После этого на втором этаже культурно-просветительского центра «Царский» открылась выставка «Его Величество пребыванием своим в Екатеринбурге остался весьма довольным». Александр I стал первым из государей, лично посетивших уральскую столицу. В его визит вошли такие места, как Верх-Исетский железоделательный завод, Уктусский золотопромывальный завод, собор во имя святой великомученицы Екатерины и другие. По словам главы Фонда святой Екатерины Андреева, церемония открытия бюста Александру Благословенному — старт «Екатерининских дней». В субботу, 7 декабря, в Свято-Троицком Кафедральном соборе пройдет архиерейская Божественная литургия, а затем состоится крестный ход. Он пройдет до часовни святой Екатерины, где хранятся ее мощи. Служба начнется в 9:30.