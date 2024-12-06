Производители какао подняли цены до исторического максимума

Цены на какао-бобы превысили 10 тысяч долларов за тонну
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Стоимость тонны какао-бобов выросла до 10 тысяч долларов
Стоимость тонны какао-бобов выросла до 10 тысяч долларов Фото:

Цены на фьючерсные контракты на какао достигли максимума за последние полгода из-за возрастающих тревог о падении объемов производства в странах Западной Африки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Самый активный контракт вырос на 2,4% до 10 092 долларов за тонну в Нью-Йорке, самого высокого уровня с 14 июня, прежде чем снизиться», — передает агентство. С начала текущей недели стоимость контракта увеличилась на 5%.

Возможности возобновления производственных мощностей в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются ведущими мировыми производителями какао, сокращаются вследствие продолжительного засушливого периода в этом регионе. Джонатан Паркман, руководитель отдела сельскохозяйственных продаж в компании Marex, отмечает, что приближение сезонных пыльных ветров может усугубить текущее положение дел.

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Цены на фьючерсные контракты на какао достигли максимума за последние полгода из-за возрастающих тревог о падении объемов производства в странах Западной Африки. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Самый активный контракт вырос на 2,4% до 10 092 долларов за тонну в Нью-Йорке, самого высокого уровня с 14 июня, прежде чем снизиться», — передает агентство. С начала текущей недели стоимость контракта увеличилась на 5%. Возможности возобновления производственных мощностей в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются ведущими мировыми производителями какао, сокращаются вследствие продолжительного засушливого периода в этом регионе. Джонатан Паркман, руководитель отдела сельскохозяйственных продаж в компании Marex, отмечает, что приближение сезонных пыльных ветров может усугубить текущее положение дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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