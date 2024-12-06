Экономист рассказал, почему в России могут подорожать мандарины

Дудчак: в России могут поднять цены на мандарины из-за спора с Абхазией
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Дудчак уверен, что российская и абхазская стороны найдут компромисс в решении вопроса о мандаринах
Дудчак уверен, что российская и абхазская стороны найдут компромисс в решении вопроса о мандаринах Фото:

Продуктовые розничные сети или оптовики могут поднять цены на мандарины, воспользовавшись возникшими напряженностями в отношениях с Абхазией. Об этом рассказал экономист Александр Дудчак.

«Этим могут воспользоваться как поводом торговые компании — можно устроить всё, что угодно, но по большому счету, я думаю, абхазские события не должны вызвать повышения цен», — рассказал экономист «Ридусу». Дудчак уверен, что представители Абхазии смогут достичь компромисса с российскими партнерами по поводу вопроса о мандаринах.

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб Россия ввела запрет на импорт мандаринов из Абхазии. Причиной стало обнаружение вредоносных мушек в партиях фруктов. Однако позже Россельхознадзор выступил с опровержением сообщений о введении запрета на импорт мандаринов из Абхазии в Россию.

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Продуктовые розничные сети или оптовики могут поднять цены на мандарины, воспользовавшись возникшими напряженностями в отношениях с Абхазией. Об этом рассказал экономист Александр Дудчак. «Этим могут воспользоваться как поводом торговые компании — можно устроить всё, что угодно, но по большому счету, я думаю, абхазские события не должны вызвать повышения цен», — рассказал экономист «Ридусу». Дудчак уверен, что представители Абхазии смогут достичь компромисса с российскими партнерами по поводу вопроса о мандаринах. Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб Россия ввела запрет на импорт мандаринов из Абхазии. Причиной стало обнаружение вредоносных мушек в партиях фруктов. Однако позже Россельхознадзор выступил с опровержением сообщений о введении запрета на импорт мандаринов из Абхазии в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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