Экономист рассказал, почему в России могут подорожать мандарины

Продуктовые розничные сети или оптовики могут поднять цены на мандарины, воспользовавшись возникшими напряженностями в отношениях с Абхазией. Об этом рассказал экономист Александр Дудчак.
«Этим могут воспользоваться как поводом торговые компании — можно устроить всё, что угодно, но по большому счету, я думаю, абхазские события не должны вызвать повышения цен», — рассказал экономист «Ридусу». Дудчак уверен, что представители Абхазии смогут достичь компромисса с российскими партнерами по поводу вопроса о мандаринах.
Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб Россия ввела запрет на импорт мандаринов из Абхазии. Причиной стало обнаружение вредоносных мушек в партиях фруктов. Однако позже Россельхознадзор выступил с опровержением сообщений о введении запрета на импорт мандаринов из Абхазии в Россию.
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