Санврачи оставили россиян без абхазских мандаринов

Россия на основании заключения санитарных служб запретила ввоз мандаринов из Абхазии из-за вредоносных мушек. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба.
«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», — передает «Интерфакс» в своем telegram-канале слова премьера. При этом санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла сообщения об обнаружении вредоносной мушки в цитрусовых плодах, отметил Бганба.
По его словам, введение таких ограничительных мер негативно скажется на экономическом положении наиболее уязвимых слоев населения, для которых выращивание мандаринов является основным источником дохода. Он также связал запрет российской стороны на ввоз цитрусовых со скорыми внеочередными выборами в Абхазии.
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