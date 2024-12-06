Канада передаст Украине запрещенное оружие

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Украина проявила интерес к оружию калибра НАТО
Украина проявила интерес к оружию калибра НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Канады объявили о запрете на использование 324 моделей огнестрельного оружия в пределах страны и возможной передаче этих видов вооружений Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте правительства.

«Правительство Канады обязалось перед украинским правительством работать с предприятиями с целью определения того, как это и ранее запрещенное оружие можно было бы пожертвовать для поддержки борьбы за демократию на Украине», — написано в пресс-релизе. Там добавили, что Украина проявляет интерес к военному оружию НАТО.

Регулирующие органы приняли решение о запрете этих моделей огнестрельного оружия в рамках мер по борьбе с преступностью. Согласно новым правилам, владение, продажа внутри страны или импорт такого оружия теперь нелегальны. Транспортировка оружия разрешена только в исключительных случаях.

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Власти Канады объявили о запрете на использование 324 моделей огнестрельного оружия в пределах страны и возможной передаче этих видов вооружений Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте правительства. «Правительство Канады обязалось перед украинским правительством работать с предприятиями с целью определения того, как это и ранее запрещенное оружие можно было бы пожертвовать для поддержки борьбы за демократию на Украине», — написано в пресс-релизе. Там добавили, что Украина проявляет интерес к военному оружию НАТО. Регулирующие органы приняли решение о запрете этих моделей огнестрельного оружия в рамках мер по борьбе с преступностью. Согласно новым правилам, владение, продажа внутри страны или импорт такого оружия теперь нелегальны. Транспортировка оружия разрешена только в исключительных случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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