Канада передаст Украине запрещенное оружие

Власти Канады объявили о запрете на использование 324 моделей огнестрельного оружия в пределах страны и возможной передаче этих видов вооружений Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте правительства.
«Правительство Канады обязалось перед украинским правительством работать с предприятиями с целью определения того, как это и ранее запрещенное оружие можно было бы пожертвовать для поддержки борьбы за демократию на Украине», — написано в пресс-релизе. Там добавили, что Украина проявляет интерес к военному оружию НАТО.
Регулирующие органы приняли решение о запрете этих моделей огнестрельного оружия в рамках мер по борьбе с преступностью. Согласно новым правилам, владение, продажа внутри страны или импорт такого оружия теперь нелегальны. Транспортировка оружия разрешена только в исключительных случаях.
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