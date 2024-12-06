Россию частично отключили от мирового интернета в рамках учений РКН

06 декабря 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В Дагестане провайдер заявил об отключении некоторых зарубежных сайтов и сервисов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Роскомнадзор провел ежегодные учения для проверки готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента Интернета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на сообщения дагестанского оператора «Эллко» о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам и сервисам. «Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети Интернет. В рамках данных мероприятий также определяются информационные системы, зависимость которых от зарубежных сервисов, библиотек и других ресурсов может стать проблематичной», — цитирует РБК пресс-службу РКН. Ранее дагестанский оператор «Эллко» сообщил, что 6 декабря наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Компания отметила, что не может повлиять на ситуацию из-за проводимых Роскомнадзором учений, пообещав восстановить работоспособность ресурсов к вечеру 7 декабря. Как сообщало URA.RU ранее, Роскомнадзор запретил информацию о VPN-сервисах. С 30 ноября по 1 сентября 2029 года в России запрещено распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор провел ежегодные учения для проверки готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента Интернета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на сообщения дагестанского оператора «Эллко» о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам и сервисам. «Осуществляется проверка эффективности функционирования критически важной заменяющей инфраструктуры для случаев возможных преднамеренных попыток отключения российского сегмента от мировой сети Интернет. В рамках данных мероприятий также определяются информационные системы, зависимость которых от зарубежных сервисов, библиотек и других ресурсов может стать проблематичной», — цитирует РБК пресс-службу РКН. Ранее дагестанский оператор «Эллко» сообщил, что 6 декабря наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам. Компания отметила, что не может повлиять на ситуацию из-за проводимых Роскомнадзором учений, пообещав восстановить работоспособность ресурсов к вечеру 7 декабря. Как сообщало URA.RU ранее, Роскомнадзор запретил информацию о VPN-сервисах. С 30 ноября по 1 сентября 2029 года в России запрещено распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок.